Погода в октябре и ноябре 2021 года в Сибири и Москве: ляжет ли снег после Покрова

Сибирь - это один из самых холодных регионов. Объясняется это тем, что Сибирь удалена от всех морей. С запада и юга территорию окружают горы, которые не дают потокам воздуха проходить сквозь них. Лишь на юге и западе средняя температура за год может быть выше нуля. Климат в Сибири континентальный, перепады температуру здесь довольно существенные.
В Сибири в октябре и ноябре количество выпавших осадков будет в пределах нормы. На юго-западе Сибири осадков будет меньше нормы. В середине октября средняя дневная температура составит +10 градусов Цельсия. В конце октября температура воздуха опустится до 0 градусов днем, а ночью похолодает до - 8. После Покрова в Сибири возможен мокрый снег.
Для Сибири последний месяц осени будет на удивление теплый. В начале ноября температура днем составит +4 градуса, а во второй половине месяца погода значительно станет прохладней, и столбики термометра опустятся до -8 градусов. Солнечных дней в ноябре будет мало.
В середине октября в Москве в дневные часы температура будет доходить до +11 градусов днем, а ночью опускаться до +3. В конце октября похолодает, и погода ночью составит +1 градус, а днем воздух не будет прогреваться выше +7 градусов. Весь октябрь жители Москвы смогут видеть дождь, обильных ливней не будет. Местами в ночные часы в октябре возможны заморозки.
В первую неделю ноября воздух днем будет составлять +7 градусов, ночью +4. С 10 ноября погода в Москве будет напоминать о скором начале зимы: ночью -3 градуса, а днем +1.