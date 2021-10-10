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Как называть родившихся мальчиков и девочек в октябре и ноябре 2021 года: церковное и мирское имя

7:00:4010/10/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com/ru
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Как по церковным традициям назвать ребенка, родившегося в октябре и ноябре.

Как правильно подобрать имя для ребенка, чтобы он был счастлив
Как правильно подобрать имя для ребенка, чтобы он был счастлив

Выбрать имя для ребенка не так и просто, важно чтобы имя несло положительную энергетику и благоприятно влияло на судьбу малыша. Считается, что выбрать имя ребенку можно и согласно церкви, так как Бог указывает родителям на имя будущего ребенка. Волю Господа люди могут узнать из церковного календаря и по Святцам.

В церковном календаре отмечены не только праздничные дни и дни поста, но и дни, когда вспоминают святых. В давние времена имя ребенку давали не такое, какое нравится его родителям, а смотрели его по Святцам.

В настоящее время возможно, чтобы у ребенка было два имени. Одно имя может быть предназначено для документов, красивое и современное, а другое - выбранное согласно церковному календарю, которое будет использовано при таинстве крещения. Как только процедура крещения прошла, ребенка начинает охранять его ангел-хранитель.

Как правильно подобрать ребенку имя:

В давние времена наши предки крестили детей спустя всего несколько дней после рождения, для того, чтобы ребенка как можно раньше, стал охранять ангел. На 8 день ребенка крестили. В современной жизни принято крестить малыша не раньше того времени, как ему исполнится 40 дней.

Выбирайте имя не по красоте, а по покровителю для своего малыша. Почитайте о святом, чтобы узнать, под чьим покровительством будет ваш малыш. Имена в церковном календаре расписаны по месяцам и дням. На каждый день определенного месяца есть по несколько имен, выбрать есть из чего.

Имена для девочек, рожденных в октябре:

Иона, Тереза, Ариадна,Гаяния, Зина,Мария, Вера,Анна, Виренея, Домнина, Анфия, Домника, Осия.

Имена для мальчиков, рожденных в октябре:

Андрей, Исидор, Тарах, Ясон, Макар, Павел, Мелетий, Зенон.

Имена для девочек, рожденных в ноябре:

Клеопатра, Матрона, Елизавета, Марфа. Мина, Флора, Феодора.

Имена для мальчиков, рожденных в ноябре:

Филипп, Юстин, Савва, Лев, Иван, Кузьма, Семен, Варнава, Герман.

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