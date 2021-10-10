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Лунный календарь окрашиваний на октябрь 2021 : точные даты, когда от окрашивания волос лучше категорически отказаться

9:00:1010/10/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com
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Как правильно выбрать день для окрашивания волос, чтобы им не навредить.

Как не навредить своим волосам при окрашивании
Как не навредить своим волосам при окрашивании

Состояние волос для женщины - это очень важный аспект ее настроения и красоты. То, как женщина выглядит и создает ее настроение на целый день. Поэтому к перемене прически или ее цвету стоит подходить очень ответственно. Чтобы результат был хороший важно не только, выбрать время, цвет и мастера, который обновит ваш цвет волос, но и обратиться к «советам» луны. Чтобы волосы не секлись, не ломались, не вылизали и быстро росли проводить окрашивания волос рекомендуется согласно лунному календарю. В нем отмечены все благоприятные и неблагоприятные дни для проведения процедуры окрашивания волос.

Давно люди заметили влияние луны на все сферы человеческой жизни. Объясняется это тем, что красота, здоровье, настроение человека полностью зависят от влияния небесных тел.

Каждый месяц луна проходит несколько фаз, основываясь на эти показатели и составляется лунный календарь. когда Луна находится в фазе роста, то окрашивать волосы рекомендуется, но когда в фазе убывания, то с процедурой лучше повременить.

Описание каждого дня:

1. Самые оптимальные дни для окрашивания по лунному календарю - это 2, 3, 7, 11, 13, 22, 29 и 30 число октября.

2. Положительные даты для окрашивания волос в октябре согласно лунному календарю: 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24 и 25 числа октября.

3. Нейтральные дни лунного календаря для окраски волос в октябре: 1, 4, 5, 8, 9, 21, 27, 31 числа.

4. Не стоит в эти дни менять цвет волос: 6 и 26 октября.

5. Лучше не заниматься окрашиванием волос в данные дни октября: 14, 19, 28 числа.

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женщинаволосыокрашивание
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