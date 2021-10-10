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Сатана плюет на ягоды 11 октября за три дня до Покрова: как избежать ядовитой слюны простому человеку

11:00:3010/10/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com
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Что можно делать, а что нельзя 11 октября, на день Харитона Исповедника.

11 октября принято проводить дома с домочадцами, но без гостей
11 октября принято проводить дома с домочадцами, но без гостей

11 октября отмечается праздник Харитонов день. В эту дату все православные верующие вспоминают настоятеля монастыря, который не отрекся от своей веры во время гонения христиан. В преклонном возрасте Харитон ушел в пещеры и продолжил служить Господу.

В этот день также почитают богатыря Илью Муромца за его отвагу и мужество.

Что можно делать:

Считалось, что в этот день осени вся нечистая сила проявляет себя пуще обычного. В этот день люди должны были прислушиваться ко всем знакам, посылаемым природой, будь то пение птицы или скрип половицы.

Если влюбленные в этот день планировали пожениться, то они должны были заранее сходить к ведуньи, чтобы она околдовала их узы и благословила женитьбу.

В этот день принято духовно очищаться, читать молитвы, думать о будущем, строить планы. Мысли должны быть только позитивные.

Чего нельзя делать:

Считалось, что в этот день везде ходит нечистая сила, поэтому люди старались оставаться дома. Гостей принимать 11 октября было не принято. Люди опасались друг друга и старались провести день дома с домочадцами.

Люди в давние времена верили, что человек с карими или черными глазами может сглазить, поэтому обладателей темных глаз обходили стороной.

Грустить и тосковать в этот день нельзя.

Ссорится, скандалить, оскорблять людей и сплетничать строго запрещено 11 октября.

Главный запрет дня - это, то что нельзя есть ягоды. В народе считалось, что дьявол плюнул на них ядовитой слюной, и тот, кто рискнет их съесть, может серьезно отравиться.

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