Сатана плюет на ягоды 11 октября за три дня до Покрова: как избежать ядовитой слюны простому человеку

11 октября отмечается праздник Харитонов день. В эту дату все православные верующие вспоминают настоятеля монастыря, который не отрекся от своей веры во время гонения христиан. В преклонном возрасте Харитон ушел в пещеры и продолжил служить Господу.
В этот день также почитают богатыря Илью Муромца за его отвагу и мужество.
Что можно делать:
Считалось, что в этот день осени вся нечистая сила проявляет себя пуще обычного. В этот день люди должны были прислушиваться ко всем знакам, посылаемым природой, будь то пение птицы или скрип половицы.
Если влюбленные в этот день планировали пожениться, то они должны были заранее сходить к ведуньи, чтобы она околдовала их узы и благословила женитьбу.
В этот день принято духовно очищаться, читать молитвы, думать о будущем, строить планы. Мысли должны быть только позитивные.
Чего нельзя делать:
Считалось, что в этот день везде ходит нечистая сила, поэтому люди старались оставаться дома. Гостей принимать 11 октября было не принято. Люди опасались друг друга и старались провести день дома с домочадцами.
Люди в давние времена верили, что человек с карими или черными глазами может сглазить, поэтому обладателей темных глаз обходили стороной.
Грустить и тосковать в этот день нельзя.
Ссорится, скандалить, оскорблять людей и сплетничать строго запрещено 11 октября.
Главный запрет дня - это, то что нельзя есть ягоды. В народе считалось, что дьявол плюнул на них ядовитой слюной, и тот, кто рискнет их съесть, может серьезно отравиться.