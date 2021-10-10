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Когда будет черная луна в 2022 году? Точная дата и особенности уникального дня

4:00:1310/10/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com
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Черная луна провоцирует в людях негатив и склоняет к плохим поступкам.

Черная луна - это олицетворение негативной энергии
Черная луна - это олицетворение негативной энергии

Предыдущие 9 месяцев черная луна была в знаке  Тельца. Черная луна перешла в июле в знак Близнецы и будет в нем до 20 апреля следующего года. Это очень существенное событие этого года. Луна в это время символизирует двоякость, подмену понятий, раздвоение личности.

Черная луна еще называется - Лилит.  Максимально Лилит раскроется в октябре, а к концу года ее влияние ослабнет.

Некоторые люди уверены, что черная луна - это отдельная планета, но это вовсе не так. Это астрономический феномен, способный влиять на качество человеческой жизни. Черная луна активизирует все негативные стороны человека.

Черная луна в каждом знаке зодиака пребывает по девять месяцев. Астрологи утверждают, что цикл обращения Лилит равен 9 лет. В эти годы влияние черной луны оказывает на человека давление. Все негативное собирается в человеке и контролировать себя он уже может с трудом.

Получить вред от черной луны могут люди, возраст которых равен 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 и так далее. После преодоления данного порога луна влияет на человека минимально.

Как защититься от Лилит:

1. Следите за словами, которые вы произносите, не стоит сплетничать и ругаться.

2. Не стоит много говорить, лучше направьте всю свою энергию на одно самое важное дело.

3. Больше гуляйте и думайте над своими планами, над жизнью, над целями и путями их достижения.

4. Будьте внимательны к деталям. Осторожней подписывайте документы, читайте их перед тем, как поставить автограф. Проверяйте на месте ли кошелек, чтобы не потерять.

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луназодиак
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