Когда будет черная луна в 2022 году? Точная дата и особенности уникального дня

Предыдущие 9 месяцев черная луна была в знаке Тельца. Черная луна перешла в июле в знак Близнецы и будет в нем до 20 апреля следующего года. Это очень существенное событие этого года. Луна в это время символизирует двоякость, подмену понятий, раздвоение личности.
Черная луна еще называется - Лилит. Максимально Лилит раскроется в октябре, а к концу года ее влияние ослабнет.
Некоторые люди уверены, что черная луна - это отдельная планета, но это вовсе не так. Это астрономический феномен, способный влиять на качество человеческой жизни. Черная луна активизирует все негативные стороны человека.
Черная луна в каждом знаке зодиака пребывает по девять месяцев. Астрологи утверждают, что цикл обращения Лилит равен 9 лет. В эти годы влияние черной луны оказывает на человека давление. Все негативное собирается в человеке и контролировать себя он уже может с трудом.
Получить вред от черной луны могут люди, возраст которых равен 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 и так далее. После преодоления данного порога луна влияет на человека минимально.
Как защититься от Лилит:
1. Следите за словами, которые вы произносите, не стоит сплетничать и ругаться.
2. Не стоит много говорить, лучше направьте всю свою энергию на одно самое важное дело.
3. Больше гуляйте и думайте над своими планами, над жизнью, над целями и путями их достижения.
4. Будьте внимательны к деталям. Осторожней подписывайте документы, читайте их перед тем, как поставить автограф. Проверяйте на месте ли кошелек, чтобы не потерять.