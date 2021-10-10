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На Бердском шоссе Toyota дважды попала в ДТП на одном месте. Пострадала женщина-водитель ВАЗа

2:32:4010/10/2021Фото: АСТ-54
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Отечественное авто врезалось в иномарку, которая стояла на дороге после аварии. Женщину с травмами увезли в больницу.

В Новосибирске Toyota дважды попала в ДТП на одном месте, есть пострадавшая

Вечером 9 октября на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска Toyota Corona Premio дважды попала в ДТП на одном месте - у клиники им. Мешалкина.

Сначала иномарка угодила в одну аварию, о которой пока нет информации неизвестны, а следом в стоящий после столкновения автомобиль въехал ВАЗ-2114, которым управляла женщина.

Удар оказался достаточно сильным, поскольку водителя отечественного авто "скорая" увезла в больницу с различными травмами, сообщили в АСТ-54.

Авария спровоцировала затор на дороге - движение по Бердскому шоссе было затруднено.

Как сообщал "Курьер.Среда", в субботу днем на Бердском шоссе в направлении Бердска стояла огромная пробка - она растянулась на 10 км. Причиной тому стали дорожные работы у Нового поселка в Бердске и на мосту через Бердь.

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