На Бердском шоссе Toyota дважды попала в ДТП на одном месте. Пострадала женщина-водитель ВАЗа

Вечером 9 октября на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска Toyota Corona Premio дважды попала в ДТП на одном месте - у клиники им. Мешалкина.
Сначала иномарка угодила в одну аварию, о которой пока нет информации неизвестны, а следом в стоящий после столкновения автомобиль въехал ВАЗ-2114, которым управляла женщина.
Удар оказался достаточно сильным, поскольку водителя отечественного авто "скорая" увезла в больницу с различными травмами, сообщили в АСТ-54.
Авария спровоцировала затор на дороге - движение по Бердскому шоссе было затруднено.
Как сообщал "Курьер.Среда", в субботу днем на Бердском шоссе в направлении Бердска стояла огромная пробка - она растянулась на 10 км. Причиной тому стали дорожные работы у Нового поселка в Бердске и на мосту через Бердь.