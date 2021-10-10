В Большом театре погиб актер прямо во время оперы "Садко": Его задавила декорация

В Большом театре вечером 9 октября погиб артист мимического ансамбля во время спектакля "Садко" при смене декораций. Информацию подтвердили в пресс-службе театра.
"Во время спектакля "Садко" при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля). Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала", - цитирует представителей Большого "Интерфакс".
СКР приступил к выяснению обстоятельств гибели актера. Театр оказывает всяческое содействие следствию.
По данным следствия, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда "скорой".
"По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего ", - заявили в Следственном комитете.
В свою очередь столичная прокуратура тоже начала проверку трагического происшествия.
Предположительно, актер Евгений Кулеш замешкался на сцене, пошел не в ту сторону и не заметил, как сверху опускается декорация. Спектакль сразу прервали и опустили занавес, а зрителей попросили покинуть зал.
Как пишет КП, Кулеш собирался уволиться незадолго до смерти.
"Женя как-то сказал, что устал 20 лет делать одно и то же. Ни карьеры, ни больших денег ведь у него не было. Мол, давно бы уволился, если бы было, куда идти", — цитирует издание приятеля артиста.
Знакомые погибшего рассказали, что своих детей он не имел, воспитывал ребенка супруги, с которой познакомился в Большом театре.
"Про жен и детей ничего не могу сказать, а вот маму Женину знаю — очень хорошая женщина. Страшно даже представить, в каком она сейчас состоянии", — поделилась соседка Кулеша.
Евгений Кулеш служил в Большом театре с 2002 года. Он - артист миманса оперной труппы Большого театра. Окончил хореографическое отделение Московского государственного университета культуры и искусств.
В январе 2013 года Кулеш был избит. Неизвестные отобрали у него телефон и кошелек, после чего скрылись. Артист был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, передает РЕН ТВ.