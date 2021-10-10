Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Большом театре погиб актер прямо во время оперы "Садко": Его задавила декорация

2:16:0010/10/2021Фото: Vk.com
0

37-летний артист мимического театра Евгений Кулеш получил травмы и скончался до приезда "скорой". СК начал доследственную проверку трагического инцидента.

37-летний актер мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб в субботу во время спектакля "Садко"
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Британцы не желают планировать свои похороны заранее

Британцы не желают планировать свои похороны заранее«Ребенку просто сломали голову»: Семья из Ачинска винит врачей в смерти новорожденного сынаЕщё 1027 новости

В Большом театре вечером 9 октября погиб артист мимического ансамбля во время спектакля "Садко" при смене декораций. Информацию подтвердили в пресс-службе театра.

"Во время спектакля "Садко" при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля). Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала", - цитирует представителей Большого "Интерфакс".

СКР приступил к выяснению обстоятельств гибели актера. Театр оказывает всяческое содействие следствию.

По данным следствия, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда "скорой".

"По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего ", - заявили в Следственном комитете.

В свою очередь столичная прокуратура тоже начала проверку трагического происшествия.

Предположительно, актер Евгений Кулеш замешкался на сцене, пошел не в ту сторону и не заметил, как сверху опускается декорация. Спектакль сразу прервали и опустили занавес, а зрителей попросили покинуть зал.

Как пишет КП, Кулеш собирался  уволиться незадолго до смерти.

"Женя как-то сказал, что устал 20 лет делать одно и то же. Ни карьеры, ни больших денег ведь у него не было. Мол, давно бы уволился, если бы было, куда идти", — цитирует издание приятеля артиста.

Знакомые погибшего рассказали, что своих детей он не имел, воспитывал ребенка супруги, с которой познакомился в Большом театре.

"Про жен и детей ничего не могу сказать, а вот маму Женину знаю — очень хорошая женщина. Страшно даже представить, в каком она сейчас состоянии", — поделилась соседка Кулеша.

Евгений Кулеш служил в Большом театре с 2002 года. Он - артист миманса оперной труппы Большого театра. Окончил хореографическое отделение Московского государственного университета культуры и искусств.

В январе 2013 года Кулеш был избит. Неизвестные отобрали у него телефон и кошелек, после чего скрылись. Артист был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, передает РЕН ТВ.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
погибтеатрактердоследственная проверкаоперадекорацияБольшой театрЕвгений Кулеш
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Театр не виноват?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Большом театре погиб актер прямо во время оперы "Садко": Его задавила декорация
2:16:00 10/10/2021
В Большом театре погиб актер прямо во время оперы "Садко": Его задавила декорация
С праздником настоящих тружеников красивые открытки и сердечные слова в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 10 октября
2:15:36 10/10/2021
С праздником настоящих тружеников красивые открытки и сердечные слова в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 10 октября
Откуда взялся коронавирус: Новую версию происхождения COVID-19 выдвинули ученые
2:02:30 10/10/2021
Откуда взялся коронавирус: Новую версию происхождения COVID-19 выдвинули ученые
Важный запрет для верующих на день Иоанна Богослова 10 октября: как прожить день без греха
2:00:24 10/10/2021
Важный запрет для верующих на день Иоанна Богослова 10 октября: как прожить день без греха
Грешно ли работать 10 октября в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова?
1:30:01 10/10/2021
Грешно ли работать 10 октября в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова?
С Всемирным днем психического здоровья: оригинальные веселые поздравления 10 октября
1:15:04 10/10/2021
С Всемирным днем психического здоровья: оригинальные веселые поздравления 10 октября
Савватий Пчельник: по вековым традициям 10 октября категорически запрещено работать. А что делать можно?
1:00:24 10/10/2021
Савватий Пчельник: по вековым традициям 10 октября категорически запрещено работать. А что делать можно?
Британцы не желают планировать свои похороны заранее
11:00:41 10/9/2021
Британцы не желают планировать свои похороны заранее
Перенесенный ковид в сочетании с вакциной может повысить защиту от инфекции и повысить эффективность прививки: новое открытие
10:00:12 10/9/2021
Перенесенный ковид в сочетании с вакциной может повысить защиту от инфекции и повысить эффективность прививки: новое открытие
Отказ от курения снижает риск четырех заболеваний глаз, говорит эксперт
5:30:06 10/9/2021
Отказ от курения снижает риск четырех заболеваний глаз, говорит эксперт