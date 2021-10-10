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Почему привитые от коронавируса попадают в реанимацию, объяснил доктор Мясников

2:44:2910/10/2021Фото: Википедии
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По словам теледоктора, "всегда тяжелый пациент умирает от инфекции. Сегодня в ее роли выступает ковид. Раньше это были пневмококк, грипп и так далее".

Врач Александр Мясников объяснил некоторые особенности ковида
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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У имеющих прививку от коронавируса заболевание крайне редко протекает в тяжелой форме, они в исключительных случаях попадают в реанимацию. И по каждому из них необходимо разбираться индивидуально, заявил теледоктор Александр Мясников.

— Конечно, вакцина — не эликсир бессмертия, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами. Но вечной жизни не бывает, и рано или поздно он умирает. Всегда тяжелый пациент умирает от инфекции. Сегодня в ее роли выступает ковид. Раньше это были пневмококк, грипп и так далее, — цитирует Мясникова "Вечерняя Москва".

По его словам, попадание в реанимационное отделение с "тяжелым ковидом" молодого человека не всегда свидетельствует о вирусной пневмонии.

— Часто мы имеем положительный мазок. При этом пневмония может осложняться другими моментами, присоединением бактериальной пневмонии, например. Это и вызывает дыхательную недостаточность. Если нам удается снять больного с ИВЛ, то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония. При ней с аппарата снять крайне сложно. Там смертность под 90%, — рассказал врач.

Ни одна вакцина не работает на 100% - от гриппа,  кори, вируса папилломы человека, коронавируса.

— Никогда ничего не бывает на 100%. Но частые вещи случаются часто, а редкие — редко. Вакцинированные болеют и умирают крайне редко, — сделал вывод Мясников.

Как сообщал "Курьер.Среда", 9 октября в России зарегистрирован рекорд по смертям от коронавируса за сутки - 986.

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