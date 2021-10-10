Откуда взялся коронавирус: Новую версию происхождения COVID-19 выдвинули ученые

Новая версия происхождения коронавируса появилась в США. Как предполагают американские ученые, COVID-19 за несколько месяцев эволюционировать в теле шахтера из Китая, который заразился так называемым родственным вирусом в 2012 году, передает Telegraph. Издание ссылается на исполнительного директора организации Bioscience Resource Project из США Джонатана Латэма.
Ученый полагает, что вирус совершил "эволюционные скачки" и пережил множественные мутации, находясь в теле одного человека в течение продолжительного времени.
"Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки", — заявил Латэм.
По выводам специалистов, в 2012 году у шести рабочих, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, обнаружили заболевание, похожее на пневмонию. Трое шахтеров скончались, остальные лежали в больнице 6 месяцев. А спустя год, ученые Уханя выявили коронавирус летучих мышей RaTG13 - он был на 96% идентичен COVID-19.
По словам Латэма, в районе шахты фиксировали множество разных видов коронавирусов, которым заражались местные рабочие.
"Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов", — отметил ученый.
Образцы этого вируса отправили в лабораторию Уханя. Напомним, именно там зафиксировали первую вспышку COVID-19 в 2019 году.