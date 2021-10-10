В Тюмени шестиклассник порезал сверстника на уроке канцелярским ножом

В лицее Тюмени произошло ЧП — один из учеников напал на другого с канцелярским ножом.
6 октября во время урока один ученик шестого класса стал нецензурно выражаться в сторону одноклассников. При этом учительница пыталась осадить его самостоятельно, но не сумела и решила привести помощь в виде завуча.
В это время дети стали разбираться между собой и матершинник вышел из класса, а вернулся с канцелярским ножом, которым и стал наносить удары своему однокласснику.
После нанесения травмы он отбросил нож в сторону на пол. Раненного лицеиста отправили в медпункт и вызвали медиков на «скорой». В медучреждении пострадавшему наложили швы. По факту происшествия в тюменском лицее проводится проверка, пишет 72.RU.