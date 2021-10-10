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В Тюмени шестиклассник порезал сверстника на уроке канцелярским ножом

3:20:0010/10/2021Фото: Flickr
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Раненного лицеиста отправили в медпункт и вызвали медиков «скорой». Пострадавшему пришлось накладывать швы в больнице.

В Тюмени школьник напал на одноклассника

В лицее Тюмени произошло ЧП — один из учеников напал на другого с канцелярским ножом.

6 октября во время урока один ученик шестого класса стал нецензурно выражаться в сторону одноклассников. При этом учительница пыталась осадить его самостоятельно, но не сумела и решила привести помощь в виде завуча.

В это время дети стали разбираться между собой и матершинник вышел из класса, а вернулся с канцелярским ножом, которым и стал наносить удары своему однокласснику.

После нанесения травмы он отбросил нож в сторону на пол. Раненного лицеиста отправили в медпункт и вызвали медиков на «скорой». В медучреждении пострадавшему наложили швы. По факту происшествия в тюменском лицее проводится проверка, пишет 72.RU.

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