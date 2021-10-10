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Число жертв суррогатного алкоголя достигло 30. Массовое отравление паленой водкой произошло под Оренбургом

4:20:5510/10/2021Фото: Следком
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По подозрению в причинении смерти после изготовления и продажи спиртных напитков арестованы 6 человек.

В Оренбургской области изымается поддельная водка

В Оренбургской области продолжает увеличиваться число жертв от отравления поддельными спиртными напитками. 10 октября стало известно, что погиб 30-й человек, попробовавший суррогат.

С 7 октября начали поступать сообщения о пострадавших от употребления поддельного алкоголя. Тогда же в СК начали поиски виновных в отравлении людей, в крови которых было превышено содержание метанола в 3-5 раз больше, чем этого требуется для смертельного исхода.

В настоящее время известно, что в больницах остаются 23 пациента, из которых 5 — подключены к аппаратам ИВЛ. Восемь человек выписаны домой, где они будут продолжать лечиться.

По подозрению в причинении смерти после изготовления и продажи спиртных напитков арестованы 6 человек — три уроженца Азербайджана, двое граждан РФ и еще один, про которого не сообщают чей он гражданин. Известно, что россиянин по фамилии Багазаде ранее уже привлекался к суду за аналогичное преступление.

После отравления родителей пятеро детей в Оренбургской области остались сиротами, государство возьмет на себя заботу о них.

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гибель людейсуррогатподдельный алкоголь
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