Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мэра Бердска прокуратура через суд заставляет открыть площадки для выгула собак: По-другому глава города не реагирует

4:14:4610/10/2021Фото: Курьер.Среда
0

В Бердске есть только одна собачья площадка - в Северном микрорайоне, сооруженная общественниками на средства гранта.

Площадка для собак уже почти готова
Не нарушая закон выгуливают собак в Бердске только жители Северного микрорайона

Прокуратура Бердска через суд требует обязать муниципальные власти разработать и принять правовой акт, касающийся выгула домашних животных. Об этом этом сообщили в надзорном ведомстве Новосибирской области.

-В связи с поступившим от граждан обращением прокуратура Бердска провела проверку исполнения администрацией города законодательства об ответственном обращении с животными. Согласно закону недопустимо выгуливать домашних животных вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления (для их выгула), - уточнили в областной прокуратуре.

В силу Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» отношения в области обращения с животными регулируются не только федеральным законодательством, но и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

При этом прокуратура уже вносила мэру Бердска представление об устранении нарушений федерального законодательства, требовала разработать и принять нормативный правовой акт, определяющий места, в границах которых допускается выгул домашних животных. Но такой документ в недрах мэрии так и не появился.

-Прокуратура подготовила исковое заявление к администрации города о возложении обязанности по установлению мест для выгула домашних животных, - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске есть только одна официальная площадка для выгула собак - в Северном микрорайоне. Ее соорудил общественник Сергей Рассказов на деньги гранта конкурса стартапов, который проводил Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». Общественники говорят, что пришлось вложить и немало собственных средств.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
общественникисковое заявлениеплощадки для выгулаСергей Рассказов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Где можно открыть собачьи площадки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМэра Бердска прокуратура через суд заставляет открыть площадки для выгула собак: По-другому глава города не реагирует
4:14:46 10/10/2021
Мэра Бердска прокуратура через суд заставляет открыть площадки для выгула собак: По-другому глава города не реагирует
На родео в США лошадь упала на 10-летнего мальчика: наездник погиб
4:13:30 10/10/2021
На родео в США лошадь упала на 10-летнего мальчика: наездник погиб
Осмофобия мучает пациентов с мигренью: пациентов при головной боли раздражают запахи
4:09:21 10/10/2021
Осмофобия мучает пациентов с мигренью: пациентов при головной боли раздражают запахи
10 октября – десятая зеркальная дата 2021 года: как загадать желание и попасть в «десяточку»
4:00:20 10/10/2021
10 октября – десятая зеркальная дата 2021 года: как загадать желание и попасть в «десяточку»
11 октября - Харитон Исповедник: Строгие запреты и обязательные дела для верующих
3:30:19 10/10/2021
11 октября - Харитон Исповедник: Строгие запреты и обязательные дела для верующих
В Тюмени шестиклассник порезал сверстника на уроке канцелярским ножом
3:20:00 10/10/2021
В Тюмени шестиклассник порезал сверстника на уроке канцелярским ножом
С днем рождения, ВКонтакте, прикольные поздравления сети, которая законтактила полмира
3:15:42 10/10/2021
С днем рождения, ВКонтакте, прикольные поздравления сети, которая законтактила полмира
Главная молитва святому Харитону Исповеднику в защите от дьявола и дурного сглаза
2:30:50 10/10/2021
Главная молитва святому Харитону Исповеднику в защите от дьявола и дурного сглаза
С праздником настоящих тружеников красивые открытки и сердечные слова в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 10 октября
2:15:36 10/10/2021
С праздником настоящих тружеников красивые открытки и сердечные слова в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 10 октября
Откуда взялся коронавирус: Новую версию происхождения COVID-19 выдвинули ученые
2:02:30 10/10/2021
Откуда взялся коронавирус: Новую версию происхождения COVID-19 выдвинули ученые