Мэра Бердска прокуратура через суд заставляет открыть площадки для выгула собак: По-другому глава города не реагирует

Прокуратура Бердска через суд требует обязать муниципальные власти разработать и принять правовой акт, касающийся выгула домашних животных. Об этом этом сообщили в надзорном ведомстве Новосибирской области.
-В связи с поступившим от граждан обращением прокуратура Бердска провела проверку исполнения администрацией города законодательства об ответственном обращении с животными. Согласно закону недопустимо выгуливать домашних животных вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления (для их выгула), - уточнили в областной прокуратуре.
В силу Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» отношения в области обращения с животными регулируются не только федеральным законодательством, но и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
При этом прокуратура уже вносила мэру Бердска представление об устранении нарушений федерального законодательства, требовала разработать и принять нормативный правовой акт, определяющий места, в границах которых допускается выгул домашних животных. Но такой документ в недрах мэрии так и не появился.
-Прокуратура подготовила исковое заявление к администрации города о возложении обязанности по установлению мест для выгула домашних животных, - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске есть только одна официальная площадка для выгула собак - в Северном микрорайоне. Ее соорудил общественник Сергей Рассказов на деньги гранта конкурса стартапов, который проводил Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». Общественники говорят, что пришлось вложить и немало собственных средств.