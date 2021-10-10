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10.10
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Вера Брежнева хочет, но не может родить ребенка от Константина Меладзе

4:43:4810/10/2021Фото: Wikimedia Commons
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39-летняя певица рассказала, что ее часто подозревают в том, что она беременная, но ни о каком пополнении в семье пока речи нет. Она не против суррогатного материнства.

Вера Брежнева на вручении премии

Вера Брежнева рассказала, что не может забеременеть, несмотря на то, что давно хочет родить своему мужу 55-летнему продюсеру Константину Меладзе наследника.

Она поделилась в программе «Ты не поверишь» на НТВ, что ее часто подозревают в наступившей беременности, но это не так, хотя певица была бы рада родить еще одного ребенка.

- Конечно, хочу. Почему нет? Как может женщина не думать о том, что у нее есть семья? Об увеличении семьи, — ответила певица на вопрос о вероятности рождения ребенка.

Как рассказала Брежнева, все родные были бы рады пополнению, но этого пока не ожидается. При этом 39-летняя певица не против практики суррогатного материнства.

- У меня есть друзья, которые это делают, у каждого из них есть на это причина. Я перестала уже к чему-то относиться слишком категорично, потому что с возрастом, опытом появляется понимание, что если человек так поступает, значит зачем-то это ему нужно, — поделилась она.

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