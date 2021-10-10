Вера Брежнева хочет, но не может родить ребенка от Константина Меладзе

Вера Брежнева рассказала, что не может забеременеть, несмотря на то, что давно хочет родить своему мужу 55-летнему продюсеру Константину Меладзе наследника.
Она поделилась в программе «Ты не поверишь» на НТВ, что ее часто подозревают в наступившей беременности, но это не так, хотя певица была бы рада родить еще одного ребенка.
- Конечно, хочу. Почему нет? Как может женщина не думать о том, что у нее есть семья? Об увеличении семьи, — ответила певица на вопрос о вероятности рождения ребенка.
Как рассказала Брежнева, все родные были бы рады пополнению, но этого пока не ожидается. При этом 39-летняя певица не против практики суррогатного материнства.
- У меня есть друзья, которые это делают, у каждого из них есть на это причина. Я перестала уже к чему-то относиться слишком категорично, потому что с возрастом, опытом появляется понимание, что если человек так поступает, значит зачем-то это ему нужно, — поделилась она.