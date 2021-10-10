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В Новосибирске на Оби остановили распространение нефти по акватории и ищут виновных в загрязнении реки

5:13:0710/10/2021Фото: АСТ-54
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До сих пор непонятно, откуда нефепродукты попали в воду. Специалисты взяли пробы воды и установили плавучие ограждения.

В Оби у Димитровского мота были обнаружены масляные пятна

В мэрии Новосибирска дали комментарий по поводу загрязнения вод Оби нефтью.

О действиях муниципальной спасательной службы по локализации нефтяного пятна сообщили в пресс-службе мэрии.

- Вчера на реке Оби возле Димитровского моста было обнаружено маслянистое пятно. Специалисты взяли пробы воды и установили плавучие ограждения. Загрязнение локализовано, дальнейшей угрозы распространения нет, - говорится в распространенном мэрией заявлении.

На месте разлива работали 11 сотрудников спасательной службы, 2 единицы техники и катер. Пока неизвестно, кто произвел выброс отходов, от которых произошло загрязнение, обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирске  нефтяными пятнами покрылась акватория Оби. Прокуратура и Росприроднадзор ищут виновного в загрязнении реки. Пятна, маслянистые на ощупь, были обнаружены в пятницу, 8 октября, их видно невооруженным взглядом.

В Обском бассейновом управлении внутренних водных путей предварительно выяснили, что маслянистые пятна могли образоваться из-за попадания отходов в реку из трубы, которая напоминает ливневую канализацию.

- По итогу работы информация подтвердилась. Главное управление МЧС России по Новосибирской области проинформировало об этом профильные ведомства и службы, — сообщили в региональном управлении МЧС.

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