В Новосибирске на Оби остановили распространение нефти по акватории и ищут виновных в загрязнении реки

В мэрии Новосибирска дали комментарий по поводу загрязнения вод Оби нефтью.
О действиях муниципальной спасательной службы по локализации нефтяного пятна сообщили в пресс-службе мэрии.
- Вчера на реке Оби возле Димитровского моста было обнаружено маслянистое пятно. Специалисты взяли пробы воды и установили плавучие ограждения. Загрязнение локализовано, дальнейшей угрозы распространения нет, - говорится в распространенном мэрией заявлении.
На месте разлива работали 11 сотрудников спасательной службы, 2 единицы техники и катер. Пока неизвестно, кто произвел выброс отходов, от которых произошло загрязнение, обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирске нефтяными пятнами покрылась акватория Оби. Прокуратура и Росприроднадзор ищут виновного в загрязнении реки. Пятна, маслянистые на ощупь, были обнаружены в пятницу, 8 октября, их видно невооруженным взглядом.
В Обском бассейновом управлении внутренних водных путей предварительно выяснили, что маслянистые пятна могли образоваться из-за попадания отходов в реку из трубы, которая напоминает ливневую канализацию.
- По итогу работы информация подтвердилась. Главное управление МЧС России по Новосибирской области проинформировало об этом профильные ведомства и службы, — сообщили в региональном управлении МЧС.