Самым богатым магнатом США Forbes признал основателя Amazon Джеффа Безоса с капиталом в $201 млрд

Forbes опубликовал 40-й ежегодный список 400 самых богатых людей мира, большинство из которых - американцы. Согласно публикации, чистые активы миллиардеров были рассчитаны с использованием цен на акции и обменных курсов с 3 сентября 2021 года.
Почти все они богаче, чем были год назад, а состояние 20 лучших в мире составляет 1,8 триллиона долларов, передает foxbusiness.com.
Примечательно, что минимальная чистая стоимость, необходимая для включения в список, составляла 2,9 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим пороговым значением в 2,1 миллиарда долларов, что равняется 51 миллиардеру.
На прошлой неделе MarketWatch сообщил, что медиа-магнат Опра Уинфри просто стеснялась этой суммы, а бывший президент Дональд Трамп выпал из рейтинга Forbes 400 впервые за 25 лет.
Итак, кто возглавил список в США.
1. Джефф Безос
Основатель Amazon.com, Inc. Джефф Безос остается на первом месте четвертый год подряд с чистым капиталом в 201 миллиард долларов.
В то время как основатель Blue Origin, LLC ушел с поста генерального директора и занял пост председателя в июле, Amazon процветала во время пандемии COVID-19. Безосу также принадлежит газета The Washington Post.
2. Илон Маск
Соучредитель Telsa, Inc. и основатель SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) Илон Маск занял второе место с чистым капиталом в 190,5 миллиарда долларов.
Маск пообещал предоставить более половины своей доли в Tesla в качестве залога по ссудам, а Forbes заявил, что дисконтировал его долю, чтобы учесть ссуды. Он ушел с поста председателя правления компании по производству электромобилей в 2018 году после того, как сделал «ложные заявления», которые положили начало расследованию, проведенному Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Однако, по словам Forbes, SpaceX оценивается в 74 миллиарда долларов.
3. Марк Цукерберг
Основатель Facebook, Inc. Марк Цукерберг занял третье место с собственным капиталом в 134,5 миллиарда долларов.
Его социальная сеть в последние месяцы подверглась тщательной проверке, и информатор, который слил внутренние документы в The Wall Street Journal, выступил в Конгрессе с показаниями против технологического гиганта во вторник.
Цукерберг, герой фильма «Социальная сеть», сделал Facebook публичным в 2012 году и, по данным Forbes, владеет около 12% акций компании.
В 2015 году Цукерберг и его жена Присцилла Чан пообещали отдать 99% своей доли в Facebook в течение своей жизни.
4. Билл Гейтс
Соучредитель Microsoft Corp. Билл Гейтс был четвертым с подсчитанным собственным капиталом в 134 миллиарда долларов.
Гейтс покинул совет директоров Microsoft в 2020 году и пожертвовал акции Microsoft на сумму 35,8 миллиарда долларов в Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Билл и Мелинда Гейтс объявили в мае, что они прекращают свой многолетний брак, хотя они по-прежнему будут сопредседателями фонда.
5. Ларри Пейдж
Соучредитель Google LLC Ларри Пейдж занимает пятое место в списке с состоянием в 123 миллиарда долларов.
Пейдж, генеральный директор до 2005 года и с 2011 по 2015 год, также стал генеральным директором Alphabet, материнской компании Google, прежде чем уйти в отставку в декабре 2019 года.
По данным Forbes, миллиардер-затворник остается членом совета директоров и держателем контрольного пакета акций.