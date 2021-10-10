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В Бердске в разгар четвертой волны болеют коронавирусом 178 жителей на 10 октября, еще 777 человек находятся под наблюдением

5:35:0710/10/2021Фото: Nso.ru
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За минувшие сутки медики взяли еще 557 тестов на коронавирусную инфекцию. Это рекорд за последнее время. 

Коронавирус снова пошел в рост
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Последние данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске стали известны "Курьер.Среда" в воскресенье.

Как сообщили в городском оперативном штабе, за прошедшие сутки на 10 октября в Бердске выявили 6 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь зарегистрировано 2572 заболевших с начала пандемии (с марта 2020 года) бердчан.

На сегодня победили ковид 2394 горожанина. Таким образом, можно предположить, что в настоящий момент болеют коронавирусом 178 жителей Бердска. Вместе с тем, под медицинским наблюдением находятся 777 бердчан, у которых COVID-19 подтвердили или подозревают.

За минувшие сутки медики взяли еще 557 тестов. Это рекорд за последнее время.

Как сообщал "Курьер.Среда", в четверг и пятницу в Бердске регистрировали по 8 новых заразившихся.

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