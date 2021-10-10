В Чечне ввели QR-код для входа кафе и общественный транспорт, стариков отправили на самоизоляцию

Дополнительные ограничения вводятся в Чечне с 11 октября. Теперь для того, чтобы посетить общественные места, будет необходимо предъявить QR-код. Об этом стало известно из сообщения Вахита Усмаева, возглавляющего региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19.
- В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией, оперштаб ЧР по борьбе с коронавирусом вводит ограничения на территории ЧР. С 11 октября 2021 года вход граждан во все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания) будет разрешен только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации против ковида, либо справки о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев, - говорится в документе.
Также с понедельника вводится правило обязательного ношения масок. Для граждан республики, которые были в контакте с зараженным коронавирусом или получили положительный результат теста ПЦР, введена обязательная 14-дневная самоизоляция.
- Наполняемость театров, кинотеатров, концертных, спортивных мероприятий и др. допускается не более 50% от общей вместимости и при одновременном присутствии на мероприятии не более 500 человек. Ввести режим обязательной самоизоляции граждан 65 лет и старше, не имеющих сведений о проведенной вакцинации против COVID-19 и не переболевших в течение последних 6 месяцев, за исключением посещения медицинских организаций, - говорится в письме.
В Чечне привились более 650 тысяч местных жителей, для формирования коллективного иммунитета необходимо сделать прививки 757,6 тысячам жителей республики. За пандемию в Чечне заразились коронавирусом более 23,2 тысяч человек, умерли 630 пациентов.