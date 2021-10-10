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В Чечне ввели QR-код для входа кафе и общественный транспорт, стариков отправили на самоизоляцию

6:38:1510/10/2021Фото: Pixabay
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Для граждан республики, которые были в контакте с зараженным коронавирусом или получили положительный результат теста ПЦР, введен обязательный 14-дневный карантин.

Введение QR- кодов в Чечне начнется с 11 октября
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Дополнительные ограничения вводятся в Чечне с 11 октября. Теперь для того, чтобы посетить общественные места, будет необходимо предъявить QR-код. Об этом стало известно из сообщения Вахита Усмаева, возглавляющего региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19.

- В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией, оперштаб ЧР по борьбе с коронавирусом вводит ограничения на территории ЧР. С 11 октября 2021 года вход граждан во все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания) будет разрешен только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации против ковида, либо справки о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев, - говорится в документе.

Также с понедельника вводится правило обязательного ношения масок. Для граждан республики, которые были в контакте с зараженным коронавирусом или получили положительный результат теста ПЦР, введена обязательная 14-дневная самоизоляция.

- Наполняемость театров, кинотеатров, концертных, спортивных мероприятий и др. допускается не более 50% от общей вместимости и при одновременном присутствии на мероприятии не более 500 человек. Ввести режим обязательной самоизоляции граждан 65 лет и старше, не имеющих сведений о проведенной вакцинации против COVID-19 и не переболевших в течение последних 6 месяцев, за исключением посещения медицинских организаций, - говорится в письме.

В Чечне привились более 650 тысяч местных жителей, для формирования коллективного иммунитета необходимо сделать прививки 757,6 тысячам жителей республики. За пандемию в Чечне заразились коронавирусом более 23,2 тысяч человек, умерли 630 пациентов.

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