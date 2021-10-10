В Бердске такси протаранило бензовоз и отлетело на дорожное ограждение трассы Р-256

Утром 10 октября в Бердске произошло ДТП - на трассе Р-256 в районе ТЦ «Магистраль».
Как сообщает АвтоБердск, «Хонда Цивик» брендированный такси Uber, выезжал на ул. Вокзальную из внутриквартального проезда и не пропустил ехавший прямо в направлении Искитима бензовоз.
Легковушка врезалась в среднее колесо полуприцепа. Вероятно, таксист пытался, спохватившись, тормозить - на дороге заметен длинный тормозной путь. Но удара избежать не удалось, и "Хонду" отбросило на дорожное ограждение. Пострадавших в ДТП нет.
Подписчика паблика полагают, что ограда вдоль федеральной трассы в этом месте мешает обзору - автомобили, едущие по Чуйскому тракту, можно не заметить.