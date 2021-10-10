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10.10
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У курящих родителей дети чаще болеют и рискуют стать алкоголиками

7:47:2610/10/2021Фото: Public Domain Pictures
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Чиновник отметил, что работа школы в борьбе с вредными привычками существенно снижает показатели курящих подростков.

Курение родителей негативно отражается на привычках детей

Проблемы со здоровьем у детей курящих родителей возникают намного чаще чем у тех, чьи родители не поддаются вредным привычкам. Всероссийский форум классных руководителей стал площадкой для выступления замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, который и рассказал о вреде курения родителей для детей.

- Каждый раз, когда взрослый, например, курит в присутствии несовершеннолетнего, он увеличивает риск развития онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, <...> лор-болезней. Дети родителей, которые курят, болеют чаще и процент чаще болеющих детей у курильщиков, как правило, выше. Мы должны комплексно воздействовать на проблему охраны здоровья, - сказал он на круглом столе "Школа: территория здоровья".

Салагай отметил, что раннее потребление табака становится причиной развития вредной привычки и злоупотребления курением и алкоголем в будущей взрослой жизни. Чиновник отметил, что работа школы в борьбе с вредными привычками существенно снижает показатели курящих подростков, но в окружении также должны понимать, как взрослые, а тем более родители, влияют на приобретение вредных для здоровья привычек.

Также Салагай обратил внимание на то, что до момента, когда на пачках с табачными изделиями стали печатать картинки с болезнями, многие курильщики и не предполагали, что эти заболевания возникают от потребления сигарет.

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