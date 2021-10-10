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Подозреваемые в избиении срочника солдаты не признали своей вины, хотя издевательства сняли на видео в части под Хабаровском

7:35:4910/10/2021Фото: Скриншот
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Причиной неоднократных истязаний солдата было вымогательство денег и телефона. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы.

В Хабаровском крае идет расследование после избиения военнослужащего

Троих подозреваемых в избиении солдата-срочника задержали в Хабаровском крае. Один из нападавших Шамиль Тарчоков признался в том, что избивал пострадавшего, два других не признают своей вины.

Исмаил Магомедов и Ренат Гашимов, которые также проходят по делу в качестве подозреваемых, задержаны и отправлены под стражу на время следствия, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Ранее "Курьер. Среда" сообщал, что в соцсетях распространился ролик, на котором снят процесс избиения военнослужащего тремя людьми в форме. После проверки оказалось, что пострадавший — уроженец Дагестана Ислам Алиев. Он неоднократно становился жертвой избиения от двух солдат-срочников из автороты и контрактника.

Нападавшие обвиняли жертву в том, что он не выполняет ограничения и требовали с него 20 тысяч рублей и мобильник. После проведения проверки в части заведено уголовное дело, в настоящее время идет его расследование.

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признание виныизбиение солдатапостоянные истязания
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