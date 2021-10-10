СМИ: В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту

Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, сообщили авторы телеграм канала 112. Уточняется, что крушение произошло в Мензелинском районе Татарстана - упал самолет местного аэроклуба Let L-410 Turbolet. Об этом сообщают очевидцы, видевшие падение воздушного судна.
По предварительным данным, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа.
В настоящее время связь с самолетом отсутствует, но место падения пока не обнаружили. Официального подтверждения о крушении пока не поступало. В настоящее время о судьбе судна и людей ничего не известно.
Позже в сети появилось фото с места падения самолета. И появилась информация как минимум о двух погибших.