Владимир Путин поздравил популярного актера Леонида Куравлева с 85-летнием

Свой 85-й день рождения отметил Леонид Куравлев 8 октября. Это - актер, любимый всеми зрителями, которые его видели хотя бы раз. Сотни образов в комедиях и драмах сыграл добрый обаятельный самобытный актер.
Российский президент Владимир Путин поздравил Леонида Куравлева в телеграмме.
- Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актёрской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений, - говорится в телеграмме.
Актер Куравлев давно стал избегать больших компаний и укрылся в тесном семейном кругу, где и провел очередной праздник. Он стал затворником после смерти супруги.
Начало творческого пути произошло с легкой руки Василия Шукшина, который, не сомневаясь, взял начинающего актера на главную роль в фильме «Живет такой парень».
Одной из самых ярких ролей стал сантехник Афоня из одноименного фильма. Данелия, снимая Куравлева, говорил, что у него было ощущение, что роль играет настоящий непутевый сантехник. Режиссер задумал сделать фильм, после которого главного героя бы не презирали, а наоборот, полюбили, так и получилось.
Леонид Куравлев называет себя счастливым человеком, при этом ему уже не нужны ни популярность, ни слава, а только требуется узкий круг очень близких людей, с которыми он продолжает общаться.
- Я счастливый человек! Счастливый! И еще раз — счастливый! — говорит Леонид Куравлев.