При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 19 человек

СМИ сообщают, что 19 человек погибли при крушении самолета L-410 в Татарстане. Авиакатастрофу подтвердили в региональном МЧС.
«В 09:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском МР. Предварительно, на борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Пожарно-спасательные подразделения следуют к месту», — рассказали в чрезвычайном ведомства.
Как сообщал "Курьер.Среда", 10 октября самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь. Известно, что на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа.
Пока нет точной информации о неисправности транспорта. Но судя по фото и видео с места крушения, фюзеляж воздушного судна при падении разрушился, хвост почти не пострадал, возгорания не произошло. На месте катастрофы работают спасатели и врачи скорой помощи.
По уточненным данным, на борту находилось 23 человека. МЧС сообщает, что семерых выживших удалось извлечь из-под обломков самолета. Их госпитализируют.
Let L-410 Turbolet — легкий двухмоторный самолет для местных воздушных линий, предназначенный для эксплуатации на неподготовленных площадках, а также аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. По предварительным данным, упавший борт принадлежит местному аэроклубу.