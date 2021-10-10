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Самолет L-410 разорвало при падении в Татарстане. Появились первые кадры с места трагедии

8:03:5210/10/2021Фото: МЧС по Татарстану
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Предварительной причиной крушения воздушного судна называют перегруз. На борту находилось 23 человека вместо 19 положенных.

Разорвало пополам. Появилось первое фото упавшего в Татарстане самолета L-410

В воскресенье в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились парашютисты, сообщал "Курьер.Среда".

При падении воздушное судно разорвало пополам, что отчетливо видно по фото и видео с места трагедии.

L-410 потерпел крушение утром 10 октября. На борту находились 23 человека, в том числе 21 парашютист местного аэроклуба и 2 члена экипажа.

Спасены 7 человек, которых извлекли из покореженного самолета спасатели. На место падения направили вертолет Ми-8 МЧС.

Предположительной причиной крушения называют перегруз. Также среди версий неисправность самолета и ошибка экипажа.

"На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что могло стать причиной падения", - цитирует ТАСС свой источник.

СМИ сообщают о 19 и 16 погибших. Официальной информации по числу жертв авиакатастрофы пока нет. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Следователи начали проверку после крушения самолета L-410 в Мензелинском районе на востоке Татарстана.

«На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия», — сообщили в республиканском СК на транспорте.

Очевидцы рассказали, что самолет летел низко над деревьями, при этом нос был задран, а хвост опущен вниз. После этого он стал разворачиваться над болотами, впоследствии еще сильнее начал снижаться и упал.

Самолет L-410 в воскресенье утром пропал с радаров и перестал выходить на связь. Вскоре стало известно, что воздушное судно упало в Мензелинском районе.

Легкий двухмоторный самолет L-410 рассчитан на 19 пассажиров или 1800 килограммов груза. Он был разработан в 1960-х годах авиазаводом Let Kunovice в Чехословакии. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году. Он пригоден для коротких взлетно-посадочных полос, а также для травы и снега.

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