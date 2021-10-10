Депутат Госдумы винит в массовых смертях от суррогатного алкоголя «агрессивных барыг» и местных чиновников с правоохранителями

О трагедии в Оренбуржье высказался депутат Госдумы Султан Хамзаев, который заявил, что необходимо принимать меры по ужесточению законодательства по борьбе с контрафактом. По словам парламентария, к данной проблеме приковывается внимание только в тот момент, когда происходит массовая гибель людей, но она не перестает оставаться проблемой и в другое время.
За данные трагедии должны отвечать чиновники на местах, у которых под носом развивается кустарное производство спиртных напитков, а они этого не замечают. Хамзаев отметил, что конечно, наказание по уголовному дело должно наступить в первую очередь для «агрессивных барыг», которые наживаются на здоровье и жизни простых людей. Депутат напомнил о произошедшем случае в 2016 году, когда в Иркутской области погибли 77 человек из 100 отравившихся «Боярышником»
- Я считаю, что персональная ответственность чиновников на местах, в том числе и сотрудников правоохранительных органов, даст нам возможность хотя бы как-то нивелировать данную проблему. У нас сегодня доля употребления алкоголя в стране чудовищная. < ...> В целом надо говорить о том, что система регулирования и моральная часть законодательной базы должны быть выстроены так, чтобы они давали положительный эффект, чтобы мы смогли эту кривую выпрямить правильно, - пояснил парламентарий во время беседы с РЕН ТВ.
Первая информация о пострадавших от отравления в Оренбургской области стала поступать еще 7 октября. Как сообщал«Курьер. Среда», в настоящее время известно о 30 погибших, 5 детей остались сиротами.
Возбуждено 5 уголовных дел, в преступлении подозреваются 9 человек, 5 из которых арестованы. Известно, что один из подозреваемых уже был судим по статье о производстве суррогатного алкоголя.