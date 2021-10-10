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39-летний мужчина и еще 11 пациентов скончались от коронавируса за сутки на 10 октября в Новосибирской области

9:06:0910/10/2021
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В ковидных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас проходят лечение 2 237 пациентов, в том числе 42 ребенка.

Еще 180 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области

Оперативный штаб озвучил последние цифры по коронавирусу в Новосибирской области.  За сутки на утро 10 октября в регионе 180 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии зарегистрировано 65 299 заболевших, в том числе 5 698 детей.

Выздоровели за последние 24 часа 39 человек, всего таких 51 470 пациентов.

Жертвами ковида за сутки стали 12 жителей Новосибирской области.

-Скончались еще 12 пациентов: мужчины в возрасте 39 лет, 44 года, 46 лет, 65 лет, 68 лет, 83 года, 83 года, 85 лет и женщины в возрасте 51 год, 62 года, 65 лет, 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 112 человек, - сообщили в воскресенье в оперштабе.

В ковидных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас проходят лечение 2 237 пациентов, в том числе 42 ребенка.

266 человек лежат в реанимации, в том числе 41 тяжелый больной подключен к аппарату ИВЛ.

Всего в Новосибирской области сделано 2 583 092 теста на коронавирус. Это больше, чем жителей региона.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске за минувшие сутки выявили 6 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего число заразившихся бердчан на 10 октября достигло 2572.

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