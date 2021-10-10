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Как после коронавируса восстановить память и способность мыслить, посоветовали в Роспотребнадзоре

10:36:0310/10/2021Фото: PIXNIO
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Проблемы с памятью после перенесенного ковида у людей происходят в течение 1,5-2 месяцев, однако у некоторых пациентов это длится по полгода.

Память после коронавируса требуется тренировать
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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От проблем с памятью у пациентов после коронавируса можно избавится при помощи приема витаминов, разгадывания кроссвордов, решения задач по математике и заучивания стихов. Об этом рассказали специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше, — рассказала для РИА Новости врач-терапевт Дарья Хавкина, младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора.

Она также отметила, что время восстановления памяти у каждого пациента разное и зависит от степени поражения и качества проводимой терапии. Для каждого пациента требуется персональное лечение, которое может назначить терапевт или невролог, универсального способа не существует. Также доктор посоветовала принимать витамины из группы В.

- Врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия, — рассказала доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора.

По ее словам, степень поражения когнитивных способностей не зависит от степени течения болезни — пациенты, перенесшие коронавирус в легкой форме не застрахованы от изменений и нарушений памяти.

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