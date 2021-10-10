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Имена разбившихся пилотов L-410 стали известны: В МЧС официально объявили об 11 погибших при крушении самолета в Татарстане

8:43:3010/10/2021Фото: МЧС по Татарстану
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Разбившийся самолет находился в эксплуатации с 1987 года. До этого он летал в ВВС СССР, а позже был передан в ДОСААФ. На место ЧП выехали следователи и криминалисты, а также Татарстана Рустам Минниханов.

В ГУ МЧС сообщили об 11 погибших при жесткой посадке самолета в Татарстане

Оба пилота двухмоторного самолета L-410, который потерпел крушение в Мензелинском районе Татарстана, погибли. Это Александр Зыков и Михаил Беляев. По  словам начальника парашютной службы Мензелинского аэроклуба Сергей Филатов, пилоты были опытными, имеющими много часов налета.

Названо и число погибших, которых достали из упавшего воздушного суда. Как рассказал рассказал в эфире телеканала "Россия-24" представитель республиканского министерства по делам ГО и ЧС Андрей Родыгин, жертвами авиакатастрофы стали 11 человек.

"На 10:45, по предварительным данным, семь человек деблокированы из салона самолета и госпитализированы. Еще 11 человек, к сожалению, извлечены без признаков жизни", - отметил он.

Среди погибших оба пилота и 9 парашютистов. Первоначально сообщалось о 19 погибших.

Как сообщал "Курьер.Среда", утром 10 октября легкомоторный самолет L-410 упал возле базы РЭС в Мензелинске. На борту находились 23 человека, 21 один из них - парашютисты. По последней информации  МЧС, выжили 7 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Подтверждена информация об 11 погибших, судьба остальных пока  неизвестна.

Самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Борт пролетел чуть больше километра. По информации ТАСС, причиной падения самолета могло стать превышение числа пассажиров. Кроме того, рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.

При падении самолет разорвало пополам, но возгорания не последовало. На место ЧП выехали следователи и криминалисты СКР на транспорте. Также к месту катастрофы отправился президент Татарстана Рустам Минниханов.

Разбившийся самолет находился в эксплуатации с 1987 года. До этого он летал в ВВС СССР, а позже был передан в ДОСААФ.

L-410 "Турболет" (Let L-410) - чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров или 1800 кг.

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