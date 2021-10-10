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В России пятый день подряд число умерших от коронавируса близко к 1000 на 10 октября

10:12:3110/10/2021Фото: Pixabay
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За последние сутки выявлено 28 647 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число зафиксированных заболевших по стране с начала пандемии достигло показателя в 7 775 365 человек.

В России пятый день число погибших превышает показатель 900
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В России за последние сутки выявлено 28 647 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число зафиксированных заболевших по стране с начала пандемии достигло показателя в 7 775 365 человек. При этом выздоровлением закончилось заражение для 17 274 пациентов за сутки и 6 858 119 человеке за все время наблюдений за коронавирусом.

Смертельный исход наступил у 962 человек с диагнозом COVID-19 за последние 24 часа, число летальных случаев по стране – 216 415 за весь период пандемии, сообщили в воскресенье в федеральном оперативном штабе. Показатель превышающий 900 фиксируется пятый день подряд.

Больше всего человек заразились в Москве — 4 610 пациентов, в Санкт-Петербурге — 2 822 и Московской области — 2 026.

В Новосибирской области, как передавал "Курьер.Среда", за последние сутки выявили 180 новых зараженных коронавирусом, в том числе 6 человек - жители Бердска. За сутки в регионе скончались от ковида 12 пациентов.

Ситуация в стране с распространением коронавируса продолжает оставаться напряженной — в некоторых регионах ужесточают правила.

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