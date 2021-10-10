Список 16-ти погибших при крушении L-410 в Татарстане уточнил Минздрав: Одному из разбившихся сертификат на прыжок подарили на 30-летние

При крушении легкомоторного самолета L-410 в Татарстане 10 октября погибли 16 человек, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Пострадали 6 человек.
«По предварительным данным на 11 утра, в результате жесткой посадки самолета Л-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, 6 пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации»,— цитирует Кузнецова «Интерфакс».
Ранее сообщалось об 11 погибших и семи пострадавших. Но спасатели по ошибке приняли за выжившего родственника одной из жертв. Он оказался на месте крушения. После случившегося мужчине стало плохо из-за стресса. Его также повезли в больницу, из-за чего появилась информация о 21 пассажире в самолете и семи выживших. На борту находилось 22 человека, из них шестеро выжили.
Список погибших:
1 — Михаил Беляев: пилот, 60 лет
2 — Александр Зыков: пилот, 61 год
3— Ольга Минибаева
4 — Павел Музыченко
5 — Динар Давлетгареев
6 — Андрей Тимофеев
7 — Дмитрий Филинов
8 — Денис Прохоров
9 — Сергей Кузенко
10 — Ксения Самигуллина, прыгала в тандеме
11 — Олег Кублицкий
12 — Ильнар Гайфуллин, прыгал в тандеме
13 — Игорь Алексеев
14 — Александр Цывинский, прыгал в тандеме
15— Равиль Шарафутдинов
16 — Виктория Соловьева, прыгала в тандеме
Список выживших:
1 — Дмитрий Дербышев
2 — Владимир Зеленин, в тяжелом состоянии
3 — Вячеслав Пискунов
4 — Денис Яковлев
5 — Александр Еремин
6 — Вадим Фахрутдинов
Погибший Ильнар Гайфуллин в воскресенье должен был совершить свой первый прыжок с парашютом. Подарочный сертификат ему вручили на день рождения, передает Mash.
Его школьный друг Ленар Мирзоянов рассказал, что Ильнар, скорее всего, хотел взять с него пример. С самого детства парни дружат семьями, и когда Ленар рассказал о своем парашютистском опыте в Казани, Ильнар загорелся и решил попробовать сам. Мензелинский клуб выбрал, потому что он хорошо известен в Татарстане и находится недалеко от его дома.
О планах прыгать Гайфуллин Ленару не рассказывал. Возможно, подарочный сертификат на прыжок ему подарили на день рождения, который прошел 30 сентября.
Спасательные работы на месте падения судна завершены, сообщил представитель главка МЧС по Республике Татарстан Марат Шигапов.
На место выехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Предварительные версии — перегруз, отказ оборудования или ошибка пилота. Возбуждено уголовное дело.