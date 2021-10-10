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Тайна взорвавшегося 50 лет назад пассажирского Ту-104 не раскрыта до сих пор: В расследовании теракта нет зацепок

11:22:0910/10/2021Фото: Wikimedia Commons
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На 20-й секунде после вылета из Внуково связь с самолетом прервалась, через 40 минут обломки судна нашли в 10 км от московского аэропорта. Кто и зачем пронес на борт тротил, остается загадкой.

Памятник ТУ-104 находиться на территории Внуково

10 октября 1971 года в СССР произошла авиакатастрофа с самолетом Ту-104, в которой погибли 25 человек - все, кто находились на борту. Сегодня трагедии исполнилось 50 лет.

В ходе расследования стало ясно, что это теракт — позже на обломках были обнаружены следы тротила. В тот день у экипажа было запланировано два рейса — из Симферополя в Москву и обратно. На поздний рейс из Москвы было продано немного билетов, поэтому пассажиров было мало.

Сразу после взлета на 20-й секунде связь с самолетом прервалась и уже не восстановилась, через 40 минут обломки судна были найдены недалеко от деревни Бараново — в 10 километрах от московского аэропорта Внуково, откуда он вылетел.

Первоначально стало понятно, что по какой-то причине самолет завалился на правое крыло, после чего рухнул на землю. Позже, когда экспертиза показала наличие тротила на обломках, стало понятно, почему было ощущение, что самолет начал разваливаться в воздухе — за ним тянулся след из обломков обшивки и багажа — самолет не мог сам разрушиться ни при каких обстоятельствах.

В результате расследования было установлено, сколько взрывчатки использовалось, то, что она находилась в салоне и на каком месте, но определить, кто и зачем это мог сделать не получилось. В то время не было контроля за пассажирами ни при посадке, ни при продаже билетов.

Этот случай остался единственным авиатерактом в истории СССР, о котором ничего так и не стало известно.

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авиакатастрофа50 лет назаднерасследованный теракт
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