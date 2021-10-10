Подозреваемую в похищении 3-летнего ребенка 18-летнюю девушку задержали под Ярославлем

Следователям удалось задержать женщину, которая может быть причастна к исчезновению трехлетнего ребенка под Ярославлем. Малыша нашли в субботу при помощи полицейских. В настоящее решается вопрос об аресте подозреваемой, сообщили 10 октября в управлении СКР по Ярославской области
- В настоящее время девушка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.
В субботу правоохранительные органы объявили поиски трехлетнего ребенка и 18-летней девушки, которую считали причастной к похищению малыша. Поисками занялись кроме сотрудников полиции региональный поисковый отряд "Ярспас". Они на своей странице в соцсетях сообщили, что 9 октября неизвестная женщина увела ребенка в поселке Семибратово Ростовского района.
Вечером того же дня оба были найдены. Известно, что состояние ребенка не внушает опасений за его здоровье и жизнь. После исчезновения малыша было возбуждено уголовное дело по статье о похищении. Правоохранители устанавливают мотивы девушки, укравшей малыша.