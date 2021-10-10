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Ксения Собчак попала в смертельное ДТП на Mercedes в Сочи

10:47:2410/10/2021Фото: Википедии
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Телеведущая в аварии не получила травм и улетела из Сочи в тот же вечер. Авария произошла по дороге из Адлера на Красную поляну и попала на видео.

Сочи Mercedes с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП: погибла пассажирка Volkswagen

Телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи. Авария случилась по дороге из Адлера на Красную поляну. Автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen.

В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, еще два человека пострадали.

Столкновение произошло 9 октября около 21:00.

"40-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенц" при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген" под управлением 28-летнего водителя. Затем "Фольксваген" по инерции по касательной столкнулся с микроавтобусом", - рассказали в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

После ДТП Собчак пересела в другое такси и уехала вместе с  двумя пассажирами. Журналистка не получила травм и и в тот же вечер улетела из Сочи, сообщает Mash.

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