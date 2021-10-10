Ксения Собчак попала в смертельное ДТП на Mercedes в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи. Авария случилась по дороге из Адлера на Красную поляну. Автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen.
В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, еще два человека пострадали.
Столкновение произошло 9 октября около 21:00.
"40-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенц" при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген" под управлением 28-летнего водителя. Затем "Фольксваген" по инерции по касательной столкнулся с микроавтобусом", - рассказали в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.
После ДТП Собчак пересела в другое такси и уехала вместе с двумя пассажирами. Журналистка не получила травм и и в тот же вечер улетела из Сочи, сообщает Mash.