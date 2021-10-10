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Голым и брошенным в чудовищных условиях нашли подростка-инвалида на Алтае

12:03:2110/10/2021Фото: Вести Алтай
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Краевой СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» по факту бездействия органов профилактики Барнаула. Мальчика с ДЦП отправили на лечение. В больнице он отметил свой день рождения - впервые в жизни с тортом и подарками.

Ребенка с ДЦП бросила мать в пустом холодном доме без еды

В  органах системы профилактики Барнаула прошли обыски в рамках уголовного дела о халатности. Как выяснили правоохранители, до 17 лет ребенок-инвалид проживал в чудовищных условиях, в том числе, среди гор мусора в неотапливаемом доме. Семья состояла на учете как неблагополучная. Мальчик с ДЦП не учился и не получал  нормального лечения.

Летом 2021 года мать сдала в ломбард инвалидную коляску сына и ушла, забрав дочь, сообщают "Вести Алтай". Оставшись один, в темноте и холоде, неходячий мальчик в чем был выполз на улицу. Встревоженные соседи вызвали полицию.

-Сигнал поступил о том, что ребенок оставлен без надзора матери. Пытались всячески вызвонить маму, установить, где она может быть. Но так как не смогли, уже в ночное время ребёнка увезли в центр помощи, поместили. Девочка была на тот момент вместе с мамой. Когда мама появилась уже после данных событий, ей было предложено поместить ребенка в реабилитационный центр «Солнышко», туда она по своему собственному заявлению ребенка поместила, - рассказала Елена Третьякова, зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Центрального района Барнаула.

В этом районе семья появилась в июле 2021 года. Органы опеки отмечали антисанитарные условия, с матерью проводили профилактические беседы. А недавно она умерла. Временную опеку над подростком оформила родная бабушка. Внучка пока находится в приюте.

Чтобы ребенка отдали бабушке под постоянную опеку, нужно улучшить быт в квартире, сделать пандус.
-Я нетрадиционно отвечу: не мешать нам. Не мешать. Если есть у людей возможность помочь – помогите. Если нет, то не мешайте нам, пожалуйста. Я до сих пор собираю все справки, мы до сих пор не получили ни одной копейки от государства на Марка. Я понимаю, что это действительно бюрократические препоны, это надо оформлять всё, - рассказала бабушка.

У мальчика, несмотря ни на что, сохранился интеллект, он умел бы гораздо больше, если бы с ним занимались. А теперь у прокуратуры появились вопросы и к 42-й барнаульской гимназии, к которой прикреплен подросток.
-Органам прокуратуры от соседей стало известно о том, что в сложной жизненной ситуации находится ребёнок-инвалид. Будут выяснены все обстоятельства жизни ребёнка, получение им питания, оказания лечения, прохождения обучения, средств реабилитации. То есть будет оценён весь комплекс мер, которые принимались для помощи данному ребёнку. И работы соответствующих органов, которые должны были это выполнять и делать, - прокомментировала Мария Антошкина, помощник прокурора Алтайского края.

Краевой СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» по факту бездействия органов профилактики Барнаула.

Мальчика-инвалида отправили в детскую больницу на обследование для возможного дальнейшего лечения. Свое 17-летние он встретил в больнице - впервые в жизни с  тортом со свечками, шарами и подарками. Детский фонд подарил ему долгожданный планшет.

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