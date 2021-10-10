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Россияне рвутся в Сербию для вакцинации от коронавируса европейскими вакцинами: Хотят свободно путешествовать по миру

12:49:5710/10/2021Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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Количество организованных туров для россиян резко возросло, и их можно увидеть в Белграде - в отелях, ресторанах, барах и пунктах вакцинации. ВОЗ пока официально не одобрило российские препараты.

Россияне стекаются в Сербию за вакцинами от COVID-19 западного производства
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Международные органы здравоохранения еще не дали своего одобрения российской вакцине Sputnik V. Поэтому, когда семья Павловых из Ростова-на-Дону решила поехать на Запад, россияне искали вакцину, которая позволила бы им свободно путешествовать по миру. Квест привел их в Сербию, куда в последние недели стекались сотни российских граждан, чтобы получить прививку западной вакциной.

Сербия, которая не является членом Евросоюза, является удобным выбором для россиян, желающих вакцинироваться, поскольку они могут въезжать в балканскую страну без виз и потому, что она предлагает широкий выбор прививок западного производства. Количество организованных туров для россиян резко возросло, и их можно увидеть в Белграде - в отелях, ресторанах, барах и пунктах вакцинации, передает foxnews.com.

-Мы приняли вакцину Pfizer, потому что хотим путешествовать по миру, - поделилась 54-летняя Надежда Павлова после вакцинации на выходных в огромном центре вакцинации в Белграде.

Ее муж, 55-летний Виталий Павлов, сказал, что хочет, чтобы «для нас был открыт весь мир, а не только несколько стран».

По данным Ассоциации туроператоров России, туристические пакеты вакцинации для россиян, нуждающихся в прививках, одобренные ВОЗ, появились на рынке в середине сентября.

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР, сказала, что цены начинаются от 300 до 700 долларов, в зависимости от того, что включено.

Спутник V, названный президентом России Владимиром Путиным первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19, появился в августе 2020 года и был одобрен примерно в 70 странах, включая Сербию. Но ВОЗ заявила, что глобальное одобрение все еще находится на рассмотрении после того, как несколько месяцев назад сослались на проблемы на заводе-изготовителе.

По словам заместителя гендиректора ВОЗ Мариангела Симао, для российской заявки остаются и другие препятствия, в том числе отсутствие полной научной информации и инспекций производственных площадок.

Долгое ожидание разочаровало многих россиян, поэтому, когда ВОЗ объявила об очередной отсрочке в сентябре, они начали искать решения в другом месте.

«Люди не хотят ждать; людям нужно иметь возможность попасть в Европу по разным личным причинам, - пояснила Анна Филатовская, пресс-секретарь турфирмы «Русский экспресс» в Москве. - У кого-то есть родственники. У кого-то есть бизнес, у кого-то учёба, у кого-то работа. Кто-то просто хочет поехать в Европу, потому что скучает по ней».

Сербия, православная и славянская нация, предлагает вакцины Pfizer, AstraZeneca и китайскую Sinopharm. По многочисленным просьбам российские турагентства теперь также предлагают туры в Хорватию, где туристы могут получить одноразовую вакцину Johnson & Johnson без необходимости возвращаться за второй дозой.

Балканское государство ввело вакцинацию для иностранцев в августе, когда прививочная кампания внутри страны замедлилась, охватив около 50% взрослого населения. Официальные данные правительства Сербии показывают, что на данный момент в стране вакцинировано около 160 000 иностранных граждан, но неясно, сколько из них являются русскими.

В России уровень вакцинации низкий. К этой неделе почти 33% из 146 миллионов человек в России получили хотя бы одну прививку от коронавируса, а 29% были полностью вакцинированы. Помимо Sputnik V и одноразовой версии, известной как Sputnik Light, Россия также использовала две другие вакцины отечественного производства, не получившие международного одобрения.

Ежедневное число погибших от коронавируса в России превысило 900 пять дней подряд на 10 октября. В Сербии ежедневное число погибших в 50 человек является самым высоким за несколько месяцев в стране  7 миллионами жителей, где  на сегодняшний день подтверждено почти 1 миллион случаев заражения.

Поскольку около месяца назад популярность вакцинных туров резко возросла, они стали долгожданным бизнесом для сербских туроператоров, опустошенных пандемией в и без того слабой экономике. Владелец туристического агентства BTS Kompas в Белграде Предраг Тешич сказал, что они забронированы заранее.

«Сначала все началось довольно скромно, но день ото дня количество людей хорошо росло», - сказал Тешич.

Он объяснил, что его агентство организует все, от транспортировки в аэропорт до проживания, перевода и другой помощи в пунктах вакцинации. Когда они вернутся за новой дозой через три недели, российским гостям также предложат краткие экскурсии по некоторым популярным местам в Сербии.

Вернувшись в Россию, некоторые жители Москвы заявили, что понимают, почему многие их соотечественники едут за границу за вакцинами. Но Татьяна Новикова сказала, что ей по-прежнему остаются более близки вакцины собственного производства.

«Честно говоря, я доверяю нашим больше», - сказала она.

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