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Опасная проблема с «сухой ложкой» предтренировочного порошка популярна в Интернете: чем этот метод грозит здоровью детей

5:30:0810/10/2021Фото: pixabay.com
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Автор исследованияпредлагает, чтобы врачи знали о распространенности предтренировочного приема, об опасных методах потребления, а также о возможности случайного чрезмерного потребления, вдыхания и травм.

интернет
Сложно выявить новые тенденции, которые могут представлять опасность для здоровья среди молодежи

В Интернете широко распространена потенциально смертельно опасная новая проблема, называемая «сухим черпанием», и новое исследование показывает, что видеодемонстрации на одной популярной среди подростков платформе социальных сетей собрали более 8 миллионов просмотров. Сухое черпание относится к неправильному использованию предтренировочных добавок, порошка, обычно добавляемого в жидкость и содержащего ингредиенты, которые не подходят для детей.

Тезисы исследования «Сухая черпалка и другие опасные методы потребления перед тренировкой: количественный анализ» будут представлены на Национальной конференции и выставке Американской академии педиатрии 2021 года. В исследовании рассматривается неправильное использование предтренировочных добавок, которое создает для детей риск респираторных или сердечно-сосудистых заболеваний или смерти, пишет medicalxpress.com.

«Врачам может быть сложно выявить новые тенденции, которые могут представлять опасность для здоровья среди молодежи. Возьмем, к примеру, распространенность предтренировочных мероприятий и опасные методы их употребления» , - сказал автор рефератов Нельсон Чоу, студент Принстонского университета и отдела развития. и стажер по исследованию поведенческой педиатрии Детского медицинского центра Коэна. «Иногда исследование нестандартных платформ, таких как TikTok, может дать ценные результаты».

Видео, показывающие сухое сование, метод потребления, при котором человек кладет в рот ложку неразбавленного порошка, а затем делает несколько глотков воды или жидкости, набирая более 8 миллионов лайков. Пользователи подвергались чрезвычайно высокому риску чрезмерного потребления или случайного вдыхания порошка перед тренировкой. Согласно исследованию, в видеороликах также показано, как перед тренировкой смешиваются такие вещества, как энергетические напитки и алкоголь.

Автор собрал 100 видео в TikTok под хэштегом «#preworkout» и проанализировал следующие данные: лайки, способ приема, количество порций и сочетание с другими веществами. Около 64% ​​видео были представлены мужчинами, 30% - женщинами, а в 6% - оба или двусмысленные. Только 8% видеороликов используют в соответствии с инструкциями. Самыми популярными веществами, потребляемыми перед тренировкой, были энергетические напитки, креатин / протеиновый порошок и алкоголь.

Автор предлагает, чтобы врачи знали о распространенности предтренировочного приема, об опасных методах потребления, а также о возможности случайного чрезмерного потребления, вдыхания и травм.

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