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Заикающиеся взрослые не заикаются в одиночестве: удивительные выводы в новом исследовании

4:24:2310/11/2021Фото: pixabay.com
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Авторы намечают будущие направления исследований заикания и предполагают, что изучение частной речи у детей раннего возраста поможет лучше понять стадии, на которых социальные соображения начинают влиять на заикание.

мужчина
«Эффект разговора в одиночестве» - феномен, при котором люди, которые заикаются, не заикаются, когда они одни

Исследование, проведенное профессором Нью-Йоркского университета Стейнхардтом Эриком С. Джексоном, показало, что восприятие того, что слушатель слышит, играет ключевую роль в том, заикается ли человек.

«Эффект разговора в одиночестве» - феномен, при котором люди, которые заикаются, не заикаются, когда они одни, - был отмечен в отдельных отчетах, но до сих пор не подтвержден доказательствами, пишет medicalxpress.com.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Fluency Disorders под руководством профессора Нью-Йоркского университета Стейнхардта Эрика С. Джексона, исследует эффект разговора в одиночестве среди заикающихся людей и то, как социальное давление и восприятие слушателя могут влиять на речь . В статье «Взрослые, которые заикаются, не заикаются во время частной речи», авторы приходят к выводу, что эффект разговора наедине реален и что восприятие того, что слушатель слышит, играет ключевую роль в том, заикается ли человек.

«Существует множество анекдотических свидетельств того, что люди, которые заикаются, не заикаются, когда разговаривают в одиночестве, но это явление не было подтверждено в лаборатории, главным образом потому, что трудно создать условия, в которых люди верят, что они действительно одиноки», - говорит Джексон.

Исследователи оценили 24 взрослых в пяти различных условиях: разговорная речь, чтение вслух, личная речь (в которой участники были уверены, что никто не слушает), повторение частной речи для двух слушателей и спонтанная речь. За исключением частной речи, все условия предполагали, что участники разговаривали или читали другим.

В условиях приватной речи участников оставили в покое, чтобы выполнить сложную задачу компьютерного программирования, которая, как было показано в предыдущих исследованиях, вызывает частную речь. Участников также обманули, заставив думать, что их никто не слушает, и им сказали, что люди, которые говорят сами с собой вслух, с большей вероятностью лучше справятся с задачей.

Состояние частной речи было единственным условием, при котором случаи заикания отсутствовали.

Исследование, включая методы обмана, было одобрено Советом по институциональному надзору Нью-Йоркского университета. Все участники были проинформированы о компоненте обмана после его завершения и дали согласие на продолжение эксперимента.

«Мы разработали новый метод, чтобы убедить участников в том, что они одни - что их речь не будет услышана слушателем - и обнаружили, что взрослые заикающиеся не заикаются в этих условиях. Я думаю, это свидетельствует о том, что заикание - это не просто «проблема речи», но в ее основе должна быть сильная социальная составляющая », - говорит Джексон.

Согласно Джексону, присутствие или возможность слушателя вводит возможность того, что говорящий будет оценен в социальном плане. Когда говорящий говорит конфиденциально, нет социальной составляющей, и, следовательно, говорящего не волнует восприятие или суждение.

Авторы намечают будущие направления исследований заикания и предполагают, что изучение частной речи у детей раннего возраста поможет лучше понять стадии, на которых социальные соображения начинают влиять на заикание.

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исследованиявзрослыезаиканиене заикаются в одиночествеJournal of Fluency DisordersЭрик С. Джексон
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