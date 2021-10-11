До шести раз выше риск рака: почему вам следует немедленно обратиться к врачу, если у вас зуд

Немного немцев беспокоит небольшой зуд. Однако, если вы долго мучаетесь зудом, желательно проконсультироваться с врачом. Потому что исследователи обнаружили, что зуд может быть серьезным предупреждающим сигналом для рака.
Сильный зуд может указывать на рак. Это было признано международной группой исследователей под руководством Валери Ларсон из Медицинской школы Джона Хопкинса в Балтиморе и Сони Штендер из Университетской больницы Мюнстера во время исследования. Они опубликовали результаты своих исследований в Журнале Американской академии дерматологии, пишет focus.de.
Для своего исследования они проанализировали данные почти 17000 взрослых пациентов, у которых был зуд в больнице Джона Хопкинса в период с 2013 по 2017 год, и сравнили их с данными примерно пяти миллионов других пациентов, которые обратились без зуда.
Пациенты с зудом в шесть раз чаще заболевают раком.
Исследовательская группа обнаружила, что у больных, страдающих зудом, вероятность развития опухоли в шесть раз выше. Опухоли печени были особенно распространены, за ними следовали опухоли желчного пузыря или желчных путей, кроветворной системы и кожи.
Не у всех зудящих пациентов тоже была сыпь. Исследователи обнаружили высыпания в основном у пациентов с двумя формами лейкемии, опухолями костей, карциномой бронхов и множественной миеломой. Они подозревают связь между высыпаниями и причиной опухоли: механизм этих типов опухолей основан на воспалительной реакции кожи.
Однако исследование не может предоставить никакой информации о том, был ли рак или зуд первым. Для этого необходимы дальнейшие исследования. Тем не менее, исследователи уверены в себе и описывают свои результаты как важные открытия, которые могут быть полезны врачам в будущем при прояснении неясных симптомов зуда.