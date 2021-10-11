Мигрень стала платой человека за высокопроизводительный мозг: виды, симптомы, лечение головной боли «мигрень»

Это пульсирующая головная боль, которая буквально выводит из строя: двенадцать процентов немцев страдают от мигрени. Женщины чаще мужчин. Приступообразная боль может длиться до нескольких дней. FOCUS Online разъясняет, как развивается мигрень и что необходимо знать пострадавшим.
Мигрень - серьезное неврологическое заболевание.
Почти у каждого четвертого пациента в дополнение к настоящей мигрени возникает так называемая аура.
Эксперты подозревают, что мигрени могут иметь эволюционное преимущество в жизни перед остальной частью населения, пишет focus.de.
Это серьезное заболевание: мигрень. Почти у каждого в тот или иной момент болела голова. Цикл, сильное солнце или даже одного пива достаточно, чтобы сделать нашу голову тяжелее.
Но для некоторых колющая боль является повторяющимся недугом. С более или менее регулярными интервалами это происходит периодически через дни, недели или месяцы и становится настоящим мучением. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ставит мигрень на седьмое место среди болезней, которые больше всего мешают нам в повседневной жизни. В Германии от шести до восьми процентов мужчин страдают мигренью. У женщин заболевание встречается значительно чаще - от 10 до 15 процентов.
Что такое мигрень
Мигрень - неврологическое заболевание. Это головная боль, напоминающая судороги. Голова стучит, пульсирует, стучит. В большинстве случаев боль затрагивает только одну сторону головы. Головная боль может сопровождаться тошнотой и чувствительностью к свету. Сейчас известны различные формы мигрени. У некоторых пациентов приступообразной головной боли предшествует так называемая мигрени. Обычно возникают другие симптомы, такие как нарушения зрения.
Причины мигрени
Наука постоянно исследует точные причины мигрени. Есть свидетельства того, что генетика оказывает значительное влияние. У некоторых людей есть несколько генов риска (определенные генетические ячейки в геноме). С чисто статистической точки зрения, у этих людей риск развития мигрени в 1,3 раза выше. По словам Чарли Галла, главного врача клиники мигрени и головной боли в Кенигштайне, две трети всех страдающих мигренью сообщают о других членах семьи, которые также страдают от этого заболевания. Количество больных нельзя объяснить только этим.
Разразится ли болезнь, зависит от ряда факторов. Врачи отметили рост числа детей в последние годы. Поскольку условия жизни (больший стресс, повышенные ожидания в отношении работы и т. д.) сегодня другие, согласно Галлии, можно ожидать, что в будущем взрослые будут страдать от мигрени у большего числа людей. Конечно, благодаря научным достижениям сегодня болезнь распознается лучше.
Повышенная возбудимость головного мозга
Психологически страдающие мигренью страдают повышенной возбудимостью головного мозга. Очень чутко реагирует на раздражители, возникают нарушения обработки раздражителей. Вопреки распространенному мнению, это не проблема с кровообращением. У людей, страдающих мигренью, действительно высокопроизводительный мозг. В их мозгу одновременно происходит множество процессов. Затем мозгу, естественно, нужен перерыв, чтобы выключиться. Поэтому организм инициирует своего рода «экстренную остановку» с приступом мигрени.
По мнению Галлии, у страдающих мигренью могут быть не только недостатки. Болезнь, которая в основном возникла в течение многих лет до 40 лет и сохраняется у пострадавших, также должна приносить пользу с эволюционной точки зрения. Мигрень, возможно, является платой за высокопроизводительный мозг, который в противном случае также может принести пользу в повседневной жизни пострадавшим.
Во время самого приступа мигрени активность определенных веществ-мессенджеров в головном мозге возрастает. Затем сосуды и оболочки головного мозга реагируют болью. Меняется кровоток, а также биоэлектрические характеристики отдельных ионов, таких как натрий или калий, в головном мозге.
Определенные факторы могут вызвать мигрень. Также специалисты говорят о триггерах:
недостаток сна
стресс
обезвоживание
генетика
гормональные колебания (менструальный цикл у женщин)
погодные условия (например, магнитная буря)
Симптомы мигрени
Код ICD (Международная классификация болезней), всемирно признанная система диагностической классификации ВОЗ, в основном разделяет два типа мигрени. В зависимости от того, сопровождается ли мигрень другими симптомами или было заявлено заранее, врачи говорят об ауре мигрени.
Типичные симптомы без ауры
Головная боль, обычно с одной стороны ( у детей приступы мигрени обычно длятся короче и затрагивают обе стороны головы)
тошнота
Рвота
Чувствительность к свету и шуму
усталость
Тяга к определенным продуктам
Типичные симптомы с аурой
Зрительные расстройства с мерцающим зрением
Паралич
Головокружение
Речевые расстройства
Покалывание в руках и ногах
По данным Немецкого общества мигрени и головной боли, от 15 до 25 процентов страдают мигренью с аурой. Помимо типичных симптомов, возникают вышеупомянутые неврологические жалобы.
Обычно они развиваются медленно и обычно регрессируют в течение часа. В случае ауры в мозгу пациента разряжаются так называемые волны деполяризации. Это приводит к сбоям в работе ионных каналов, нарушающих работу нервных клеток. Это может привести к параличу и онемению.
Диагностика мигрени
Если описанные симптомы проявляются часто впервые, пострадавшим в любом случае следует обратиться к врачу. Они могут диагностировать мигрень в зависимости от тяжести, типа и частоты головной боли . Помимо анамнеза, врач исследует функции нервной системы. Поскольку частота приступов сильно варьируется от пациента к пациенту, существует много недиагностированных пациентов. В редких случаях медицинские работники подтверждают свой диагноз с помощью ультразвука или методов визуализации, таких как компьютерная или магнитно-резонансная томография.
Терапия от мигрени
При лечении мигрени врачи различают экстренную терапию приступа мигрени и профилактику. Методы лечения различаются в зависимости от пациента. В любом случае врач должен определиться с оптимальным лечением. В основном он употребляет лекарства, которые помогают облегчить боль и тошноту. Лучшими действующими веществами являются парацетамол, ибупрофен , ацетилсалициловая кислота, напроксен и диклофенак.
Однако пострадавшим следует быть осторожными, чтобы не принимать их чаще десяти раз в месяц. В противном случае головные боли могут стать постоянным побочным эффектом. Мигрени, которые также страдают от рвоты, могут использовать лекарства от тошноты, называемые противорвотными средствами. Это позволяет желудку лучше усваивать активные ингредиенты против мигрени.
При тяжелых формах мигрени врачи также могут использовать для лечения триптаны. Они сужают кровеносные сосуды и присоединяются к тем же рецепторам, что и серотонин. Это облегчит боль. Однако пациентам с сосудистыми и сердечными заболеваниями принимать триптаны нельзя.
Самопомощь и домашние средства от мигрени
Когда возникает приступ мигрени, упражнения усугубляют симптомы, а покой и темнота облегчают их. Поэтому пострадавшим лучше всего уйти в тихую темную комнату. Масло перечной мяты на висках и во сне также может быть полезным.
В долгосрочной перспективе люди, страдающие мигренью, могут облегчить приступы с помощью упражнений на расслабление, иглоукалывания и занятий спортом на выносливость. Также следует избегать стресса и напряжения, чтобы предотвратить приступы мигрени.