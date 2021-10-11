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Тест-драйв: Jeep Grand Cherokee L 2021 года: что нового в самом длинном джипе

11:00:2410/10/2021Фото: foxnews.com
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Когда он поступил в продажу в начале этого года, Grand Cherokee L 2021 года был первым трехрядным джипом с тех пор, как Commander был снят с производства в 2010 году.

Jeep Grand Cherokee L 2021 года
Jeep Grand Cherokee L 2021 года

Самый длинный Jeep Grand Cherokee когда-либо ожидался давно, пишет foxnews.com.

Когда он поступил в продажу в начале этого года, Grand Cherokee L 2021 года был первым трехрядным джипом с тех пор, как Commander был снят с производства в 2010 году. Но его больше нет.

За прошедшие месяцы бренд уже добавил в модельный ряд еще более крупные Wagoneer и Grand Wagoneer, вынудив клиентов с большим количеством людей возить, у которых раньше не было выбора в дилерских центрах Jeep, вынуждены были сделать один.

Это хорошая проблема, потому что, оказывается, все они очень хороши.

Но в то время как Wagoneers - это полноразмерные грузовики, в которых используется опыт сестринского бренда Ram, Grand Cherokee L - это совершенно новый автомобиль, который не является продолжением Grand Cherokee, который продается с 2011 года и построен с использованием некоторых инженерных решений Mercedes-Benz. повысил качество.

Grand Cherokee L - и полностью переработанный двухрядный Grand Cherokee 2022 года, который последует за ним в конце этого года, - это новаторский дизайн, первый внедренный Jeep в эпоху Stellantis, и, ну ... он прибил его.

Jeep удалось сохранить солидность уходящего автомобиля и снизить вес за счет широкого использования алюминия, новейшей высокопрочной стали и новых методов проектирования, включая установку передней оси непосредственно на двигатель.

Доступны два из них, которые являются основными элементами, перенесенными с уходящего Grand Cherokee. Базовым двигателем является 3,6-литровый V6 мощностью 293 л.с. и модернизированный 5,7-литровый V8 мощностью 357 л.с., оба соответствуют 8-ступенчатой ​​автоматической коробке передач.

Grand Cherokee L предлагается в заднеприводной и полноприводной версиях в уже знакомой галерее комплектаций Laredo, Altitude, Limited, Overland, Summit и Summit Reserve по ценам от 38 790 до 70 000 долларов.
Overland - самая внедорожная модель.

Jeep Grand Cherokee L 2021 года
Jeep Grand Cherokee L 2021 года

На различных моделях с постоянно увеличивающимися возможностями имеются три штатные полноприводные системы. Quadra-Trac I - односкоростная система для универсального использования, Quadra-Trac II добавляет раздаточную коробку низкого диапазона для пересеченной местности, в то время как Quadra-Drive II добавляет задний дифференциал повышенного трения для максимального сцепления на скользкой поверхности и поставляется входит в стандартную комплектацию Overlands с дополнительным пакетом Off-Road Group и Summit.

Overland и Summit также получают систему пневматической подвески Quadra-Lift с адаптивными амортизаторами и компрессорную систему с обратной связью, которая не забивается грязью и может обеспечить до 10,9 дюймов дорожного просвета при полном растяжении. По крайней мере, они должны его получить, но эта функция время от времени была недоступна из-за продолжающейся нехватки полупроводниковых чипов, поэтому проверьте наклейку на окне, прежде чем снимать партию.

Если вы сделаете это на Summit Reserve с двигателем V8, как на моем тестовом автомобиле, вам понадобится около квартала, чтобы заметить, насколько он плавный и безмятежный. Grand Cherokee L находится на грани мэйнстрима и премиум-класса и легко выдерживает конкуренцию любой ценой, которую вы за него платите.

Кожаная отделка Summit Reserve и отделка деревом с открытыми порами были заслуженно названы одним из 10 лучших отелей WardsAuto. На нее приятно смотреть и даже приятно сидеть, даже до того, как вы активируете массажные передние сиденья.

Откидные капитанские кресла второго ряда в Summit Reserve отапливаются, вентилируются и откидываются вперед, чтобы облегчить доступ к третьему ряду, который представляет собой всего лишь пару сидений с большим количеством места для головы, но не много для ног. Он ближе к Toyota Highlander, чем к огромному Kia Telluride, несмотря на то, что Grand Cherokee L в целом длиннее.

Однако они подходят для детей, а взрослых в крайнем случае могут качнуть. За ними также много места для багажа, а в сложенном виде грузовое пространство огромно, что можно сделать одним нажатием кнопки в Summit Reserve.

Я не пробовал серьезно ездить по бездорожью, но провел день на гравийных дорогах с более чем несколькими ухабами, колеями и каменистыми участками на них, и Summit Reserve чувствовал себя как дома, несмотря на то, что ехал на 21-дюймовых колесах с относительно низкими ... профильные шины. Система 360-градусной камеры с омывателем передней камеры помогает на узких трассах.

На асфальте это абсолютный чемпион, и V8 показывает удивительно хорошие 22 мили на галлон на шоссе, но всего 14 в городе. Он рассчитан на буксировку до 7200 фунтов, а V6 - на 6200 фунтов.
Камера ночного видения с термографической технологией не является обязательной.

Ассортимент электронных систем помощи водителю Grand Cherokee L включает дополнительную систему ночного видения в цифровой приборной панели и активную систему помощи при вождении, сочетающую в себе адаптивный круиз-контроль и функцию агрессивного центрирования по полосе.

Вам нужно держать руль рукой, чтобы оно работало, но еле-еле. У него есть датчик на ободе, поэтому подойдет легкое прикосновение. Позже в этом модельном году будет доступна версия с громкой связью, в которой используется технология распознавания лиц, чтобы убедиться, что вы следите за дорогой, и вы сможете ездить по тысячам предварительно обозначенных автомагистралей, подобно GM Super Cruise.

Возможно, чтобы добраться сюда, потребовалось много времени, но Grand Cherokee L стоил ожидания и устанавливает новый стандарт для своего класса, если он достаточно длинный для вас.

Jeep Grand Cherokee L 2021 года
Jeep Grand Cherokee L 2021 года

Jeep Grand Cherokee L 2021 года

Базовая цена: 38 790 долларов

Тип: 4-дверный, полноприводный, 6-местный внедорожник.

Двигатель: 5,7 л V8

Мощность: 357 л.с., крутящий момент 390 фунт-фут

Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая

MPG: 14 город / 22 шоссе

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автомобильтест-драйвописаниехарактеристикиJeepJeep Grand Cherokee L 2021
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