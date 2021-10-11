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Боль во время менструации: упражнения могут бороться с болезненными менструациями, по мнению эксперта - лучшие упражнения

7:00:0410/10/2021Фото: pixabay.com
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Ваши гормоны играют ключевую роль в контроле уровня вашей энергии. Эстроген в вашем теле находится на низком уровне во время менструации, из-за чего вы чувствуете усталость и теряете энергию.

девушка
Некоторые периоды могут вызывать небольшой дискомфорт или совсем не вызывать его, в то время как другие могут быть более болезненными

Многие люди будут испытывать менструальные боли в какой-то момент своей жизни, и это обычно похоже на болезненные мышечные спазмы в животе, которые могут распространяться на спину и бедра. Некоторые периоды могут вызывать небольшой дискомфорт или совсем не вызывать его, в то время как другие могут быть более болезненными.

По данным Национальной службы здравоохранения, в большинстве случаев месячные боли достаточно легкие, чтобы их можно было лечить в домашних условиях. Вы можете принимать обезболивающие, такие как ибупрофен или аспирин, чтобы облегчить боль. Хотя упражнения и движения могут быть последним, чем некоторые люди хотят заниматься во время менструации, на самом деле могут быть некоторые упражнения, которые могут помочь предотвратить боль, пишет express.co.uk.

Ваши гормоны играют ключевую роль в контроле уровня вашей энергии. Эстроген в вашем теле находится на низком уровне во время менструации, из-за чего вы чувствуете усталость и теряете энергию.

Но, по мнению экспертов по личному фитнесу в Origym, упражнения обладают физическими и умственными преимуществами, которые могут фактически помочь в борьбе с вашими симптомами.

«Если вы действительно страдаете от сильных спазмов, рекомендуются легкие упражнения, такие как ходьба, поскольку высвободившиеся эндорфины действуют как блокаторы боли, а улучшенный кровоток открывает кровеносные сосуды в матке, чтобы облегчить спазмы», - говорят эксперты Origym.

Тем не менее, эксперты отмечают, что тяжесть менструации может измениться, «поэтому не заставляйте себя слишком сильно».

Есть определенные формы упражнений, которые могут быть более полезными, чем другие.

Например, вы можете подумать о силовых тренировках, если вам кажется, что кардио слишком много в начале менструации. Эксперты советуют держать объем и количество повторений на низком уровне.

Вы также можете заняться йогой и пилатесом.

«Дни перед менструацией - отличное время, чтобы попробовать упражнения с низкой интенсивностью, такие как йога или пилатес . В этот момент вы можете испытывать упадок сил и мышечную усталость, поэтому занятия йогой могут помочь вам расслабиться и уменьшить симптомы », - объясняют они.

Для некоторых людей легкое кардио может быть формой упражнений, которые они хотят выполнять во время менструации.

Легкие аэробные упражнения, такие как плавание или ходьба, являются «хорошим выбором», по мнению экспертов, поскольку они повышают уровень эндорфинов.

«Во время тренировок ваше тело выделяет эндорфины, химическое вещество, дающее хорошее самочувствие, которое взаимодействует с вашим мозгом, чтобы дать вам естественный кайф», - говорят эксперты.

Поэтому, если вы испытываете усталость во время менструации, легкие формы кардио могут повысить вашу энергию и настроение.

Менструальная боль обычно начинается с началом кровотечения, хотя некоторые женщины испытывают боль за несколько дней до начала менструации.

«Боль обычно длится от 48 до 72 часов, хотя может длиться дольше. Обычно хуже всего, когда у вас сильное кровотечение », - говорит NHS.

Служба здравоохранения добавляет, что вам следует обратиться к терапевту, если у вас сильная боль во время менструации или если у вас изменился обычный характер менструации.

Например, если ваши месячные стали тяжелее, чем обычно, или нерегулярны.

«Неизвестно, почему у некоторых женщин менструальные боли чаще, чем у других», - говорится в сообщении NHS.

Тем не менее, молодые девушки часто испытывают менструальную боль, когда у них начинается менструация.

Периодические боли обычно возникают, когда мышечная стенка матки сжимается.

Во время менструации стенка матки начинает больше сокращаться, чтобы помочь слизистой оболочке матки избавиться от менструации.

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