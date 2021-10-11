Симптомы диабета: три «тихих» признака высокого уровня сахара в крови, которые категорически нельзя игнорировать

Симптомы диабета очень трудно обнаружить, потому что они не обязательно вызывают недомогание. Это три «тихих» симптома высокого уровня сахара в крови, которые нельзя игнорировать.
Диабет - очень распространенное заболевание, которым страдают около пяти миллионов человек в Великобритании. Но многие люди даже не подозревают, что находятся в группе риска, из-за многочисленных «тихих» признаков, которые остаются незамеченными, пишет express.co.uk.
Диабет 2 типа - самый распространенный тип диабета, который диагностируется в Великобритании.
Это вызвано тем, что организм пытается вырабатывать достаточное количество гормона инсулина или организм не реагирует на инсулин.
Инсулин необходим для преобразования сахара в крови в полезную энергию.
Без достаточного количества гормона количество сахара в крови может продолжать расти, увеличивая риск сердечных заболеваний или повреждения нервов.
Вы можете даже не знать, страдаете ли вы диабетом, потому что, по словам Уэйна UNC Health Care, некоторые симптомы действительно незаметны.
По его словам, одним из наиболее распространенных «скрытых» признаков высокого уровня сахара в крови является наличие необъяснимых булавок и игл.
Это вызвано чрезмерным содержанием сахара в крови, повреждающим нервные окончания, что может привести к тому, что вы проснетесь с ощущением покалывания в ногах.
Но вы также можете подвергнуться риску диабета, если начнете чесаться больше, чем обычно, или если у вас появятся шишки или синяки, которые заживают дольше, чем обычно.
«Диабет имеет множество ранних признаков, но некоторые симптомы незаметны», - говорится в сообщении.
«Если у вас наблюдаются некоторые из этих незаметных симптомов, попробуйте низкоуглеводную диету, состоящую из белков и зеленолистных овощей.
«Избегайте сладких напитков и выпейте не менее 2 литров воды в течение нескольких дней, чтобы увидеть, исчезнут ли эти симптомы.
«Незаметные симптомы могут быть просто результатом употребления в пищу слишком большого количества углеводов, с которыми может быть трудно справиться вашему организму. Эти симптомы не обязательно означают, что у вас диабет».
Но то, что у вас появляется любой из этих трех скрытых предупреждающих признаков диабета, не обязательно означает, что у вас высокий уровень сахара в крови.
Например, булавки и иглы могут быть просто вызваны плохим кровообращением.
Зуд на коже может быть признаком экземы или аллергии, а более длительное заживление ран может быть вызвано плохим питанием.
Но если вы заметили одновременно хотя бы два из этих признаков одновременно, возможно, пришло время поговорить с врачом.
Между тем, некоторые более распространенные признаки диабета включают выделение большего количества мочи, чем обычно, и нечеткость зрения.
При отсутствии лечения диабет увеличивает риск сердечных заболеваний или инсультов, а также некоторых видов рака и проблем с почками.
Но вы можете снизить риск повышенного уровня сахара в крови, изменив свой образ жизни всего несколькими способами.
Важно соблюдать здоровую сбалансированную диету и регулярно заниматься спортом.