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Погода в Бердске 11 октября 2021: почему по приметам сегодня не стоит выходить на улицу?

11:30:3610/10/2021Фото: pixabay.com
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К обеду немного потеплеет и воздух прогреется до +2 на столбике термометра.

Нельзя было есть ягоды: ни варенье из них, ни компот, ни моченые

Начало новой рабочей недели в Бердске, 11 октября, прогнозируется облачным, прохладным и с небольшими осадками.

С утра, в городе, температура воздуха составит +1 градус, с небольшим количеством осадков. К обеду немного потеплеет и воздух прогреется до +2 на столбике термометра. Ветер подует северо-восточный, с порывами до 2,7 м/с. Атмосферное давление повысится и составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха весь день будет 84%.

11 октября отмечается народный праздник Харитонов день. В православии вспоминают святого Харитона Исповедника.

В народе этот праздник считается нечестивым, поскольку в этот день можно было легко попасть под сглаз или порчу. По традиции в этот день все оставались дома. Особый запрет был на уборку – подметать в избе – считалось плохой приметой. Поэтому люди невольно бездельничали весь день.

Существовало еще одно поверье. Нельзя было есть ягоды: ни варенье из них, ни компот, ни моченые. По преданию, за три дня до Покрова дьявол плюет на все кусты. А кто съест ягоду, то и съест яд змия.

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