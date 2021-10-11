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10.10
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Магнитная буря 11 октября 2021: самый сильный геоудар месяца настигнет Землю

10:45:0010/10/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Такая обстановка продержится несколько часов, после чего геомагнитная обстановка будет постепенно возвращаться к спокойному состоянию.

Многие метеопаты начинают предчувствовать плохую космическую погоду

В понедельник, 11 октября, наша планета подвергнется атаке со стороны небесного светила. Ожидается, что в этот день магнитная буря достигнет самых высоких отметок за весь месяц. Ее сила начнет возрастать с трех баллов, достигнув пика силой в 6 баллов.

Таким образом, в 7.00 по Новосибирску сила бури составит 3 балла. В 10.00 — 5 баллов, 13.00 — 6 баллов. Такая обстановка продержится несколько часов, после чего геомагнитное поле Земли будет постепенно возвращаться к спокойному состоянию. В 22.00 оно полностью восстановится.

По словам исследователей, в периоды сильной магнитной бури могут возникнуть проблемы с электричеством, спутниками и радио. Также в небе могут наблюдаться различные огни и небольшие взрывы. Но в этом нет ничего опасного.

Многие метеопаты начинают предчувствовать плохую космическую погоду. У таких людей ухудшается самочувствие: появляется слабость, начинает болеть голова, появляется тревога и затруднение дыхания. Обычно магнитные бури плохо влияют на людей с заболеваниями сердца и кровеносных сосудов. Таким людям необходимо держать под рукой свои привычные лекарства.

Частым симптомом в период геомагнитной бури является усталость, которая больше всего мешает метеопатам, особенно в рабочие дни. От этого симптома существует хороший народный рецепт.

Травники предлагают взбодриться активирующими мозг специями, которые почти у всех есть дома: имбирь; кардамон; мускатный орех; тимьян.

Возьмите по чайной ложке каждой специи, смешайте их и залейте кипятком. Этот бодрящий напиток можно брать с собой на работу в термосе.

Как пережили прошлую магнитную бурю наши читатели:

- С самого утра нервное напряжение, и одолевает шейный остеохондроз, тело ломит.

- Весь день напряжение по рукам и ногам, и внутренняя дрожь появляется.

- Голова болит, усталость появляется.

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магнитные буригеомагнитная обстановкаметеопатыкосмическая погода
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