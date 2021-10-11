Магнитная буря 11 октября 2021: самый сильный геоудар месяца настигнет Землю

В понедельник, 11 октября, наша планета подвергнется атаке со стороны небесного светила. Ожидается, что в этот день магнитная буря достигнет самых высоких отметок за весь месяц. Ее сила начнет возрастать с трех баллов, достигнув пика силой в 6 баллов.
Таким образом, в 7.00 по Новосибирску сила бури составит 3 балла. В 10.00 — 5 баллов, 13.00 — 6 баллов. Такая обстановка продержится несколько часов, после чего геомагнитное поле Земли будет постепенно возвращаться к спокойному состоянию. В 22.00 оно полностью восстановится.
По словам исследователей, в периоды сильной магнитной бури могут возникнуть проблемы с электричеством, спутниками и радио. Также в небе могут наблюдаться различные огни и небольшие взрывы. Но в этом нет ничего опасного.
Многие метеопаты начинают предчувствовать плохую космическую погоду. У таких людей ухудшается самочувствие: появляется слабость, начинает болеть голова, появляется тревога и затруднение дыхания. Обычно магнитные бури плохо влияют на людей с заболеваниями сердца и кровеносных сосудов. Таким людям необходимо держать под рукой свои привычные лекарства.
Частым симптомом в период геомагнитной бури является усталость, которая больше всего мешает метеопатам, особенно в рабочие дни. От этого симптома существует хороший народный рецепт.
Травники предлагают взбодриться активирующими мозг специями, которые почти у всех есть дома: имбирь; кардамон; мускатный орех; тимьян.
Возьмите по чайной ложке каждой специи, смешайте их и залейте кипятком. Этот бодрящий напиток можно брать с собой на работу в термосе.
Как пережили прошлую магнитную бурю наши читатели:
- С самого утра нервное напряжение, и одолевает шейный остеохондроз, тело ломит.
- Весь день напряжение по рукам и ногам, и внутренняя дрожь появляется.
- Голова болит, усталость появляется.