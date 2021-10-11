Харитонов день: по народным традициям 11 октября на улице категорически нельзя смотреть кареглазым и черноглазым людям. Сегодня – опасный день сглаза и порчи

Народный праздник Харитонов день отмечается ежегодно 11 октября ( по старому стилю день выпадал на 28 сентября). В православной церкви чтят память святого Харитона Исповедника.
Святой Харитон подвергся пыткам и заключению во времена жестоких гонений на христианскую веру. Когда они стихли, то праведник направился в Иерусалим поклониться святым местам. По дороге его схватили разбойники и привели в пещеру, где от страшной участи его спасла змея. Ползучее животное отравило вино, которое пили разбойники и они скончались.
Чудесным образом избежав смерти, Харитон основал в разбойничьей пещере церковь, вокруг которой впоследствии был построен мужской православный монастырь — Фаранская Лавра. По преданию, святой так и остался жить в этом месте, скончавшись в глубокой старости.
В народе Харитонов день считается плохим днем. Поскольку 11 октября колдуны и ведьмы могут легко навести порчу. Поэтому наши предки на всякий случай не выходили в этот день из дома. Даже на пять минут. Можно было выходить только в случае крайней необходимости. При этом нужно было стараться не смотреть прохожим в глаза, чтобы ненароком не встретить кареглазого человека. В народе говорили, что они больше всех могут навести порчу. Таких людей называли – человек с “тяжелым взглядом” или “дурным глазом”. Даже существует поговорка: Черный глаз опасный. Бойся черного да карего глаза. Недобрый глаз поглядел на нас (не гляди на нас).
Дурной приметой раньше считали выметать мусор из избы. Считалось, что по мусору можно навести порчу и болезнь. Поэтому, Харитонов день можно спокойно проводить в праздности, не выходя из дома.