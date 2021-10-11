Хэллоуин и Велесова ночь: с 31 октября на 1 ноября, как повлияет на каждого из 12 знаков зодиака?

Хэллоуин и Велесова ночь схожие по истории и традициям праздники. История первого уходит в кельтскую культуру, а второго — в славянскую. Наши предки, как и предки современных европейцев считали, что именно в ночь с 31 октября на 1 ноября открываются границы между мирами, духи умерших и жители потусторонья возвращаются на землю. Безусловно, это особенная ночь, которая повлияет на каждого по-своему. Конечно, это зависит и от того, какой у вас знак Зодиака.
Овны за весь день устанут больше, чем ожидали. Плодотворный день поможет вам завершить все ранее начатые дела. То же самое касается и новых планов. Если вы планируете начать работать над проектом именно накануне Дня всех святых, то удача будет на вашей стороне. Несмотря на огромное количество потраченной энергии, вы будете вознаграждены по заслугам.
Тельцам предстоит пережить сильные изменения. Будьте готовы к резким переменам в жизни, которые коснутся не только вас, но и ваших близких. И если сначала вы будете разочарованы в том, что произошло, после — поймете, что все только к лучшему. Тем не менее, не теряйтесь и сосредоточьтесь на себе и осуществление планов. Результат будет зависеть только от ваших стараний.
Не самым удачным Хэллоуин станет для Близнецов. Это связано с тем, что вас будут преследовать мелкие неприятности и небольшие проблемки. Это связано как с отношениями с близкими, так и работы. Будет сложно, но все же старайтесь не обращать на все это внимание, и ни в коем случае не давайте вывести себя.
Велесова ночь для Раков будет достаточно трудоемкой. Придется переделать кучу дел, которые вы откладывали на потом. Зато после того, как вы сосредоточитесь на делах и самом себе, у вас все пойдет по плану. Канун 1 ноября станет приятным на личном фронте, так как сможете поговорить об этом и решить все то, что не удавалось решить раньше.
Неудачными можно будет назвать и обстоятельства, в которых окажутся Львы. Старайтесь осторожно и предусмотрительно выйти из неудобной ситуации. Вы станете заложником неприятностей со стороны окружающих, но это лишь временные трудности, с которыми вы в силах справиться.
Планы Дев на канун Дня всех святых будут легко осуществляться. Удача будет точно на вашей стороне, причем это касается всех сфер вашей жизни. Ждите финансовую прибыль, завершения всех планов и фортуну на личном фронте. Но не расслабляйтесь сильно, иначе ваше легкомыслие и недальновидность может перевернуть все с ног на голову.
Весам стоит быть внимательнее во всех смыслах. Вас будут ждать небольшие недочеты на работе, мелкие ошибки в финансовом плане. Будьте осторожны, но обращайте внимание и на другие стороны вашей жизни. Так, вас точно не подведет интуиция на личном фронте, где вы будете, как всегда, точны.
То же самое касается и Стрельцов. Вам будет казаться, что Велесова ночь складывается так, как вам хочется, однако это не так. Не теряйте голову и сосредоточьтесь на тех вещах, которые важные для вас на данный момент. Если же вы не сделаете этого, а будете думать более глобально и размыто, то вас ждут серьезные проблемы.
Стрельцов ждет очень удачный день. Уверенность в своих силах, собственной правоте и принятых решениях принесет свои плоды, в основном, только положительные. Хэллоуин станет для вас очень продуктивным только потому, что вы будете оригинально мыслить и не улетать в собственные мечтания.
Козерогам стоит руководствоваться собственными опытом и логикой. В ночь с 31 октября на 1 ноября вам предстоит принять не одно важное для вас решение. Не будьте легкомысленным, не теряйте голову и не поддавайтесь соблазну. Все это может сыграть против в вас, и будет аккуратно заманивать вас, старайтесь перебороть это.
Сложным будет день для Водолеев. Вам предстоит рисковать, долго думать о принятии того или иного решения. Не соглашайтесь с окружающими вас людьми на что-либо сразу. Постарайтесь посмотреть на это трезво, а еще лучше посоветуйтесь с кем-то другим, и он обязательно вам поможет.
Рыбам в Велесову ночь стоить задуматься о том, что в данный момент нужно, а что нет. Праздник не принесет много неприятностей, но и не будет раздавать удачные моменты. Вы с легкостью справитесь с текущими проблемами и планами, а по поводу того, что будет в будущем стоит непременно задуматься и решить, нужно ли все это вам.
Напомним, что 19-20 октября будет пик сильной магнитной бури. О том, как она может повлиять на состояние вашего здоровья и как с этим бороться, читайте подробнее в нашем материале.