Категорические запреты на день памяти Кириака Отшельника – святого православной церкви на 12 октября

Святой Кириак родился в семье священника Иоанна и его супруги Евдокии. Однажды, видя, что Кириак растет тихим и разумным ребенком, его родственник сделал юношу чтецом в церкви. Частое чтение Библии пробудило в нем любовь к Богу и желание к чистой и святой жизни.
Когда святому еще не было восемнадцати лет, он сел на корабль и направился в Иерусалим.
После посещения священных мест, Кириак недолго жил в монастыре. После чего отправился в лавру святого Евфимия Великого.
Когда произошел раскол между монастырями святого Евфимия и преподобного Феоктиста, святой Кириак ушел в монастырь святого Харитона. Он смиренно трудился над регулярными монашескими послушаниями и его рукоположили в священнический сан и избрали канонархом. Исполнял святой это послушание восемнадцать лет. Святой Кириак провел тридцать лет в монастыре святого Харитона.
В девяносто девять лет Кириак Отшельник повторно отправился в скрытую пустыню Сусаким, где прожил, вместе с учеником Иоанном, долгое время. В пустыне большой лев прислуживал святому Кириаку, защищая его от разбойников, и даже ел с руки монаха.
Перед своей смертью святой Кириак возвратился в монастырь святого Харитона. До конца своих дней праведный старец сохранял мужество и усердно молился. Он никогда не сидел сложа руки, постоянно молился и работал. Перед смертью святой Кириак призвал братию и благословил их всех. Он спокойно скончался в 109 лет.
В этот день в народе существуют запреты, которые не стоит нарушать. Наши предки 12 октября не играли в карты, считалось, что так можно потерять удачу. Не здоровались с первым гостем, потому что так он мог занять в семье здоровье.
Раньше не ставили в этот день забор, чтобы не наведались воры.
А если увидели котенка, который прибился в этот день к вам домой – считалось, что его нужно взять домой и накормить, иначе может прийти несчастье.
Наши предки сегодня не унывали, чтобы потом весь год не плакать.