Выбираем имя зимнему мальчику и зимней девочке на 2021-2022 год: они сделают ваших детей счастливыми

Зима - самый уютный сезон, в который может родиться ребенок. И если вы ждете малыша, то самое время начать выбирать имя, подходящее под это прекрасное снежное время.
Мы собрали список из наших самых любимых зимних детских имен. Они навевают домашнее тепло и уют в суровый зимний сезон.
Девушки, которые родились зимой обладают диким чувством приключений. Будучи маленькими, такие девочки любят сказки про приключения, и активно воображают разные мифические ситуации, персонажей и места. Для зимних девочек важно чувствовать свободу. Они не будут счастливы, если у них не будет достаточного количества свободы. Зимней девочке нужно чувствовать, что она может встать и уйти, когда захочет. Также ей не нравится, когда за нее делают выбор.
Зимние женские имена: Аврора, Анастасия, Арина, Варвара, Вероника, Владислава, Ева, Елизавета, Зоя, Карина, Кристина, Ксения, Лидия, Майя, Марина, Милена, Мирослава, Таисия, Элина, Эльвира.
Мальчик, который родился зимой, с большей вероятностью проявит интерес к творческим занятиям в школе — английский или музыка, и с меньшей вероятностью найдет радость в математике или естественных науках. Такой ребенок, не будет счастлив, если ему не дадут проявить творческий подход. Когда дело доходит до краткосрочных целей, то он не перестанет работать над ними, пока не выполнит их. Зимний мужчина не из тех, кто отвлекается во время работы над какой-то целью, поэтому все выполняет вовремя и аккуратно.
Зимние мужские имена: Христофор, Родион, Александр, Алексей, Руслан, Афанасий, Мирон, Никита, Георгий, Платон, Григорий, Михаил, Яков, Семен, Иван, Всеволод, Константин, Евгений, Григорий, Николай, Степан, Антон, Владимир, Василий, Максим, Марк, Юрий.