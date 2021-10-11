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Какой сегодня церковный праздник 11 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:0710/10/2021Фото: pixabay.com
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В этот день нельзя есть ягоды. Считается, что они отравлены и могут навлечь тяжелую болезнь.

Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме

Православные праздники 11 октября 2021 года

Святителя Харитона Исповедника, епископа
Преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского
Собор преподобных отцов Киево-Печерских
Преподобного Иродиона (Родиона) Илоезерского
Благоверного князя Вячеслава Чешского

Народные праздники и приметы

Харитонов день
Этот праздник посвящен памяти Харитона Исповедника, епископа.

В народе верят, что этот день опасен в плане порчи и сглаза. Поэтому люди не планируют никаких дел и стараются без надобности не выходить на улицу. В этот день не рекомендуют выметать мусор – по нему могут навести болезни и порчу. Также следует остерегаться кареглазых и черноглазых людей.

В этот день нельзя есть ягоды. Считается, что они отравлены и могут навлечь тяжелую болезнь.

Западный ветер – к снежной зиме.

Приметы

- Лист на землю ложится изнанкой – к хорошему урожаю в следующем году.
- Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме.
- Если осиновые листья лежат кверху лицом – зима будет теплая.
- Ветер меняет направление по часовой стрелке – к туманам.
- Шерсть дворовой собаки после линьки стала значительно гуще обычного – к холодной зиме.

Источник: my-calend.ru

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