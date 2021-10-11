Какой сегодня церковный праздник 11 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 11 октября 2021 года
Святителя Харитона Исповедника, епископа
Преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского
Собор преподобных отцов Киево-Печерских
Преподобного Иродиона (Родиона) Илоезерского
Благоверного князя Вячеслава Чешского
Народные праздники и приметы
Харитонов день
Этот праздник посвящен памяти Харитона Исповедника, епископа.
В народе верят, что этот день опасен в плане порчи и сглаза. Поэтому люди не планируют никаких дел и стараются без надобности не выходить на улицу. В этот день не рекомендуют выметать мусор – по нему могут навести болезни и порчу. Также следует остерегаться кареглазых и черноглазых людей.
В этот день нельзя есть ягоды. Считается, что они отравлены и могут навлечь тяжелую болезнь.
Западный ветер – к снежной зиме.
Приметы
- Лист на землю ложится изнанкой – к хорошему урожаю в следующем году.
- Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме.
- Если осиновые листья лежат кверху лицом – зима будет теплая.
- Ветер меняет направление по часовой стрелке – к туманам.
- Шерсть дворовой собаки после линьки стала значительно гуще обычного – к холодной зиме.
Источник: my-calend.ru