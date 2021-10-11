Какой будет зима 2022 года в Москве и Сибири

В последние годы климат сильно изменился - зимы стали теплее, лето либо знойное, либо дождливое, осенью стоит плюсовая температура и ясное небо. О том, какими температура порадует россиян зима 2021-2022 - в нашем материале.
Погода довольно непредсказуема, но все же сделать некоторые выводы на основе метеоданных можно. Пока прогноз на зиму в России не самый плохой. На данный момент детальных прогнозов нет, но в целом зимний период в центральной части России не будет чрезмерно холодным. Более точные прогнозы будут позже, отмечают метеорологи. Также важно учитывать, что погодные прогнозы не имеют стопроцентной точности - она варьируется от 50 до 90 процентов.
Специалисты отмечают, что на Урале и в Сибири, где температурный режим обычно отличается суровостью, будет теплее, чем обычно. Остальная часть Российской Федерации зимой будет жить при температурном режиме в районе нормы климата по регион. Никаких аномалий пока не предвидится. Также отмечается, что южные районы страны могут столкнуться с более сильным похолоданием в зимний период.
Так специалисты детализировали каждый месяц:
«В октябре в центре погода ожидается в пределах нормы и чуть выше нормы. В ноябре около нормы. В декабре около нормы и даже чуть ниже обычного. В январе на всей европейской территории температура около нормы. В феврале на западе европейской территории выше нормы, а в остальных регионах в пределах климатической нормы. Весна начнется также с вполне привычной погоды. Может быть, чуть-чуть теплее», – пояснил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.
На данный момент, метеорологи обещают, что зимний период в Центральной части РФ, будет нормальных, без экстремальных перепадов температур. Однако в январе 2022 года северные регионы России может столкнуться с температурой ниже - 20 градусов и более. Отмечается, что самый последний месяц зимы - февраль - во многих субъектах России будет теплее, чем обычно, либо отличится климатическими или температурными перепадами.
Сейчас пока довольно сложно сделать точный прогноз на зимний период. Наиболее вероятные результаты метеорологи смогут получить в ноябре